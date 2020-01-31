14-летний парень устроил смертельную аварию под Винницей: детали и фото происшествия

Происшествия

В четверг, 30 января, в Винницкой области в селе Мытки автомобиль столкнулся с деревом. Один из пассажиров погиб на месте происшествия. За день до этого в Виннице водитель автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе.

За рулем «Лады» был 14-летний житель Барского района. Он не справился с управлением, выехал с проезжей части дороги и столкнулся с деревом. От полученных травм скончался 26-летний пассажир легковушки.

Другого 21-летнего пассажира и водителя доставили в хирургическое отделение районной больницы.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области в жестоком ДТП перевернулся рейсовый автобус, при этом пострадали водитель и четверо пассажиров. Все они госпитализированы.

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