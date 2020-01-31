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«Было две остановки сердца»: Шокин заявил, что его отравили ртутью
Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин утверждает, что в сентябре 2019 года его пытались отравить. Подробно об этом Шокин рассказал после того, как об истории с его отравлением упомянул Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа.
Шокин говорит, что впервые серьезное недомогание почувствовал 10 сентября 2019 года, когда находился в Греции. Само отравление могло случиться за месяц-два до появления первых симптомов.
«Когда я вышел из машины, я потерял сознание и упал… Рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, у меня было две остановки сердца. Для того чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры. Я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату», — рассказал экс-генпрокурор в интервью ТСН.
Шокин сообщил, что во время обследования в Австрии врачи обнаружили повышенное содержание ртути в организме: «В выводах отмечается, что содержание ртути у меня в организме — 9,7%, то есть в пять раз больше, чем максимальная норма… Впрочем, сейчас многие показатели уже улучшились».
Напомним, в сентябре 2019 года Шокин неожиданно подал судебный иск о том, чтобы восстановиться в должности генерального прокурора.
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