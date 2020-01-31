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Убийство Шеремета: в полиции заявляют, что знакомый Антоненко солгал ради алиби (видео)
В деле убийства Павла Шеремета, расследование по которому могут продлить до лета, появились новые детали. В частности, в полиции заявили, что некоторые из свидетелей делают ложные заявления для того, чтобы «помочь создать алиби отдельным подозреваемым в уголовном производстве».
Об этом сообщили в Главном следственном управлении Нацполиции.
«Вынуждены заявить о том, что в ходе расследования дела Шеремета некоторые граждане делают ложные заявления для того, чтобы помочь создать алиби отдельным подозреваемым в уголовном производстве. Мы будем решительно выявлять такие факты и давать о них правдивую информацию обществу», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что 13 декабря 2019 года, в прямом эфире одного из телеканалов, один из знакомых подозреваемого Андрея Антоненко заявил о том, что в ночь перед убийством Павла Шеремета господин Антоненко якобы находился у него в гостях за городом, поэтому никак не мог быть в это же время на улице Ивана Франко.
«Господин Андрей был у меня за городом в Ворзеле, это 40 км от Киева. Он был с 19-го числа у меня. Учил меня играть на гитаре, потом мы пили пиво, ели мясо, и он остался ночевать. В 9 утра он повез меня в Киев. Никоим образом он не мог оказаться там, где произошел этот грех. Это правовой беспредел! По состоянию на 7.30 утра он спал у меня за городом. У меня есть семь свидетелей: четыре человека охраны, мать, отец и я. Я обращался к зампрокурора Виктору Чумаку и когда я буду в Киеве, в понедельник, я дам показания и буду свидетелем защиты», — цитируют правоохранители высказывания свидетеля в телепередаче.
При этом в полиции отметили, что указанная информация была проверена следственно-оперативным путем и оказалась «абсолютной ложью», поэтому было принято решение о рассекречивании видео допроса этого гражданина, поскольку данная информация имеет важное значение для общества.
В частности, был проверен трафик телефонов данного гражданина, а его самого вызвали на допрос, куда он пришел вместе со своим адвокатом. Во время допроса в присутствии своего адвоката гражданин признал, что ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством Павла Шеремета находился у него дома.
Также правоохранители объяснили, что поскольку его ложное заявление об «алиби» Андрея Антоненко было сделано не во время допроса, а в СМИ, то он не будет привлечен к ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 384 УК Украины.
«Следствие имеет подтверждение и других случаев попыток создать несуществующее алиби подозреваемым по делу Павла Шеремета», — добавили в полиции и отметили, что «задачей Национальной полиции является установление всех причастных к этому ужасному преступлению, а не привлечение к ответственности невиновных лиц».
Напомним, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек. Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о необходимости сбора дополнительных доказательств по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, прежде чем материалы будут переданы в суд.
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