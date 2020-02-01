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"Сочная Ариэль": Леся Никитюк возбудила фанатов сосками в мокром платье в обтяжку
Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк, которая на днях провела мастер-класс для девушек по селфи на пляже, продолжает отдыхать на курорте в Объединенных Арабских Эмиратах.
Устав, очевидно, от демонстрации себя любимой в полуобнаженном виде, звезда решила немножко попозировать не в купальнике, а в платье. Окунувшись в нем предварительно в воду.
На фото Леся выходит из вод Персидского залива как настоящая диснеевская Русалочка в обтягивающем мини «трендового» неонового цвета с широкой бретелькой на одно плечо.
При этом ткань плотно облегает ее стройные формы. А так как теледива не одела белье, пытливые фолловеры сумели рассмотреть торчащие из-под платья соски.
Но этот факт вовсе не смутил Лесю — вероятно, «так и было задумано».
«Хотелось бы написать: „Это моя круизная коллекция #ѕамашила, которая скоро завоюет мир!“ Оооо уже написала», — отметила в посте Никитюк.
Фанаты прогнозируемо захлебнулись в восторге от увиденного.
«Русалочка Ариэль», «Куди тi мужики дивляться? Он яка краса», «Сочная!», «Леська», «Просто Богиня», «Хороша», «Красивая», «Аріель», «Супер!», «Красотка», «Ух сосочкы», «Дуже гарно», «Леся…Вы нереальная красотка», «Сосочки секс», «Леся, это такой купальник трендовый новый?», «Лесечка, заметь, я тебя люблю», «Красотулька!», «Это просто взрыв мозга, вау-вау-вау», «Красотка Ле», — состязаются в искусстве делать комплименты фанаты.
Традиционное не обошлось без легкой критики.
«Леся, як в такому купальнику купатися?» — написала одна из пользовательниц.
А еще один фолловер добавил: «Женщина, у вас что-то торчит».
К счастью, Леся Никитюк сумела достойно выйти из ситуации, ответив с юмором на критику: «Это кормилицы».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Леся Никитюк показала, как борется с «ультраолинклюзивом».
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