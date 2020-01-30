Шоу-бизнес

Как сфотографировать себя красиво: Леся Никитюк в купальнике провела мастер-класс

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая еще вчера хвасталась «беременным» животом, провела мастер-класс для девушек: как сфотографировать саму себя на пляже.

Для мастер-класса у Леси было все — песок, мокрый купальник, идеальная фигура и телефон.

«Как сфоткать саму себя? Записывайте, пока я добрая. Выставляете таймер на фото (10сек), нажимаете „пуск“ и быстро засовываете телефон в песок до середины. Фото готово», — написала Леся.

Правда, подписчиков Леси мастер-класс не впечатлил. Они заметили втянутый живот, засомневались в том, что телефон не испортится, а украшения Леси и вовсе раскритиковали. «Понты дороже ровного загара?» — удивились комментаторы.

Отметим, что к критике Никитюк уже привыкла. В интервью «ФАКТАМ» она рассказывала, как ее обзывали в школе.

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