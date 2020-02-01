Мир

В отличие от распространенного мнения о том, что бегемоты — добродушные «весельчаки», которые всегда приходят на помощь другим, и находятся при этом на грани исчезновения, не соответствует действительности. В некоторых случаях они активно наносят вред окружающей среде.

Так, в Колумбии фекалии бегемотов изменяют химический состав воды в озерах, уровень кислорода и углерода, а также способствуют распространению вредных водорослей и бактерий.

Об этом говорится в исследовании ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, которые представили научную оценку воздействия гиппопотамов на местную экосистему. Результаты исследования были опубликованы в журнале Ecology.

Издание поясняет, что «нашествие» бегемотов случилось в стране после того, как в 1993 году колумбийская полиция ликвидировала наркобарона-террориста Пабло Эскобара и конфисковала все его имущество.

В числе конфискованного были и весьма необычные объекты: например, сад скульптур, небольшие аэропорты, коллекция автомобилей, а также личный зоопарк. Большую часть животных, включая слонов, носорогов, жирафов, лошадей, антилоп и пони расселили по местным зоопаркам.

Однако аналогичную процедуру не удалось проделать с четырьмя бегемотами, которые дали захватчикам яростный отпор. Животных было решено просто выпустить в местные джунгли.

Спустя почти 30 лет популяция бегемотов в Колумбии достигла 80 особей, и их называют крупнейшим инвазивным видом на планете.

В настоящее время дальнейшее распространение гиппопотамов поспособствует цветению водорослей, которое станет большой угрозой для региона.

Авторы работы прогнозируют, что бегемоты из Колумбии продолжат активно размножаться.

«Если представлять прирост бегемотов на графике, мы увидим, что он имеет тенденцию к экспоненциальному росту. Через пару десятилетий их может стать уже тысячи», — говорит Джонатан Шурин, ведущий автор исследования.

Авторы работы отмечают, что столкновение с бегемотами опасно для жизни человека, и этих животных крайне сложно поймать. Они не предлагают конкретных идей для борьбы с нашествием гиппопотамов в Колумбии, но указывают, что проблему, вероятно, легче решить при численности гиппопотамов в 80 особей, а не когда их будет тысячи.

Несколько лет назад власти Колумбии приняли решение отлавливать бегемотов по одному и подвергать стерилизации, однако эта идея провалилась после того, как на поимку одного детеныша бегемота потребовалось очень много времени и усилий, а также около 25 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как крошка-бегемот пытался «поиграть» с крокодилом.

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