Из-за принца Гарри Кейт Миддлтон испытывает приступы паники и тревоги (фото)

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Разрыв принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей и их переезд в Канаду оказал серьезное влияние на эмоциональное состояние Кейт Миддлтон. Как сообщает издание Us Weekly, герцогиня Кембриджская очень скучает по своему деверю, по той тесной связи, которая всегда была между ними. Она боится, что они никогда больше не будут близки.

За закрытыми дверями она часто плачет из-за возникшей между ним дистанции — как в буквальном, так и в переносном смысле. Кейт, ее муж принц Уильям и его младший брат долгое время были неразлучным трио — до тех пор, пока Гарри не женился.

Кроме того, из-за «отставки» герцога и герцогини Сассекские остальные члены семьи вынуждены больше работать, чтобы компенсировать их отсутствие. Нагрузка на герцога и герцогиню Кембриджских резко возросла. Так, на этой неделе Кейт приняла участие сразу в четырех официальных мероприятиях. Иногда мать троих детей вынуждена работать по 18 часов в сутки.

Кейт устала и доведена до предела, так как ей приходится выполнять официальные обязанности, одновременно стараясь преодолеть семейный кризис, а также заботиться о детях и супруге.

«У нее практически не остается времени на отдых. И, когда она старается заснуть, ее одолевают мысли… Кейт в панике, у нее случаются приступы тревоги», — заявил инсайдер.

Между тем с женой Гарри Меган Маркл у Кейт нет никакого контакта. Женщины ни разу не разговаривали между собой после того, как Меган и Гарри объявили о том, что желают сложить с себя королевские полномочия. Отношения между герцогинями ухудшились, как никогда. «Они не могут быть более далеки друг от друга, чем они есть сейчас», — заявляет источник.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон надела джинсы и поработала официанткой в детском саду.

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