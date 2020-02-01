Худеем по-индийски: названы продукты, "сжигающие" подкожный жир

Мир

Во многих странах мира многие мужчины и женщины пытаются найти «чудодейственное средство» для того, чтобы держать себя в форме, но при этом не страдать от изнурительных диет и ежедневных походов в фитнес-центр.

И если в Египте для этого используется такое «ноу-хау» как поедание за 30 минут до еды небольшого количество орехов, то в Индии применяют другой подход, пишет The Health Site.

Индийские медицинские «гуру» советуют для снижение веса сжигать подкожный слой жира при помощи определенного набора продуктов питания.

Какие же продукты способны выполнить подобную задачу?

Прежде всего, киноа. Эта хлебная зерновая культура насыщена белками и волокнами. Она также является богатым источником железа, цинка, селена и витамина Е. Прекрасное дополнение в ежедневный рацион тех, кто хотел бы похудеть.

Также рекомендуется включить в ежедневный рацион жгучий перец. Великолепный жиросжигающий продукт. В жгучем перце содержится капсаицин, подавляющий аппетит и ускоряющий метаболизм. Добавляйте перец в любимые блюда, чтобы сжигать лишний жир.

Яблоки. Содержат большой объем воды, насыщенный волокнами. Яблоко подавляет голодные спазмы в течение длительного времени. Можно употреблять их с кожурой для того, чтобы получать больше волокон.

Куриные яйца. Содержат мало калорий, зато много белка и прочих важнейших нутриентов. Употребляйте по одному яйцу в день, если хотите похудеть.

Орехи. Насыщены белками, волокнами и полезными для сердца жирами. Но также содержат множество калорий, и пригоршни орехов ежедневно будет достаточно, считают индийские диетологи.

Ранее «ФАКТЫ» писали о рекомендациях немецких медиков, как сбросить 20 кг веса, практически «ничего не делая» для этого.

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