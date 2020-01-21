- 13:57 Едва успел перейти мост: в районе пункта пропуска в Станице Луганской умер мужчина
- 13:42 «В украинские ДРГ никто не верит»: в ликвидации главаря боевиков «ДНР» нашли любопытный момент
- 13:34 Украинцы назвали главные составляющие патриотизма
- 13:24 Вынесли из квартиры сейф: в Одессе иностранцы устроили ограбление на миллион
- 13:19 Экс-начальнику одесской полиции отменили домашний арест
- 13:19 Хорошие новости, но не для всех: гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака
- 13:16 У Коломойского отсудили недвижимость на 100 млн
- 12:58 Быстро распространяется: что известно о смертельном "китайском" вирусе
- 12:54 "Оперировать нельзя": Андрей Гергерт рассказал о борьбе с раком
- 12:53 РосСМИ "потеряли" онкобольную Заворотнюк
- 12:48 Испанский суд признал инвестиции Степана Черновецкого законными
- 12:46 Стало известно о новых жертвах коронавируса
Едва успел перейти мост: в районе пункта пропуска в Станице Луганской умер мужчина
Во вторник, 21 января, на Донбассе при пересечении линии разграничения умер 84-летний пенсионер. Ранее в очереди за украинской пенсией умерла организатор псевдореферендума на Донбассе.
БФ «Право на захист» сообщает в своей группе в Facebook, что в Станице Луганской пенсионер почувствовал недомогание на пути с территории, которую контролируют боевики так называемой «ЛНР». Это произошло около 8:00 после того, как мужчина пересек мост. Представители «Красного Креста» оказывали ему первую помощь, но спасти пенсионера не удалось.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 9 февраля 2020 года в Украине изменятся правила въезда на оккупированные территории. Новшества касаются поездок детей возрастом до 16 лет, а также сопровождающих их лиц.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?