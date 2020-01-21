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Происшествия

Едва успел перейти мост: в районе пункта пропуска в Станице Луганской умер мужчина

13:57 21 января 2020 59
Станица Луганская
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 21 января, на Донбассе при пересечении линии разграничения умер 84-летний пенсионер. Ранее в очереди за украинской пенсией умерла организатор псевдореферендума на Донбассе.

БФ «Право на захист» сообщает в своей группе в Facebook, что в Станице Луганской пенсионер почувствовал недомогание на пути с территории, которую контролируют боевики так называемой «ЛНР». Это произошло около 8:00 после того, как мужчина пересек мост. Представители «Красного Креста» оказывали ему первую помощь, но спасти пенсионера не удалось.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 9 февраля 2020 года в Украине изменятся правила въезда на оккупированные территории. Новшества касаются поездок детей возрастом до 16 лет, а также сопровождающих их лиц.

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