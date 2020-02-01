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Шоу-бизнес

Слабонервным не смотреть: Собчак показала «свое истинное лицо» (видео)

14:51 1 февраля 2020 156
Собчак
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которую недавно заметили на приеме в клинике пластической хирургии в центре Москвы, ужаснула сеть странным видео.

«Решила всем показать свое истинное лицо!!! Наслаждайтесь», — подписала она ролик, на котором позирует в сетке для волос. Лицо у Ксении «грязное» и искаженное.

«Как говорится, no make-up?», «Как будто такой и родилась. Не умывайся!», «Вот это я понимаю, подчеркнуть макияжем лучшие свои черты», «Это даже страшнее, чем мы предполагали», «Ксения, ты трубочистом подрабатываешь?», «Вот Баба Яга», — веселятся комментаторы.

Собчак

Собчак

Напомним, недавно Собчак устроила скандал в самолете и отказалась от перелета. По ее словам, рейс в Питер задержали почти на два часа из-за того, что летел кто-то из высокопоставленных чиновников.

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