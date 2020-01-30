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Шоу-бизнес

Ксения Собчак устроила скандал в самолете и отказалась от перелета (видео)

18:12 30 января 2020 235
Ксения Собчак
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которую застукали на приеме у известного пластического хирурга Москвы, отличилась новой скандальной выходкой. На этот раз звезде не понравился сервис авиакомпании «Россия». Дело в том, что Собчак собиралась вылететь из Москвы в Санкт-Петербург, села в самолет и провела в нем полтора часа в ожидании вылета. Стюарды настоятельно просили пассажиров оставаться на своих местах пристегнутыми, при этом не объясняли задержки вылета. Терять время звездная блондинка не собиралась. Она устроила скандал на борту и отказалась лететь.

Тогда самолёт подогнали ближе к терминалу и подали трап. Сотрудники транспортной полиции составили протокол и покинули рейс. Собчак зареклась летать этими авиалиниями.

«Попросила спустить меня на землю с борта. Я в возмущении конечно. Не летайте авиакомпанией „Россия“. Хотя экипаж был прекрасный, все замечательные, но 1,5 часа ждать вылета в Питер (!) из-за пролета начальников — я не готова», — гневно написала Ксения.

Позже она выяснила, что в России «небо закрывают полностью» не только для Путина, но и других высокопоставленных лиц.

«Сегодня летел Премьер. Полтора часа просидела в самолете, который летит до Питера час с небольшим. Вообще, вот мне интересно, какая практика в других странах? Где-нибудь закрывают небо целиком на прилет своих первых лиц гос-ва? Это вообще нормально? Неужели в воздухе самолеты развести безопасно нельзя?», — возмущалась Ксения.

Напомним, российские звезды частенько дебоширят в самолетах. Ярче всех отличилась актриса Лидия Вележева, которую в наручниках сняли с борта полицейские.

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