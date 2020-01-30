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Собчак заметили в клинике пластической хирургии (фото)

12:05 30 января 2020 129
Ксения Собчак
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известную российскую телеведущую Ксению Собчак, умилившую сеть романтичным фото с новым мужем Константином Богомоловым на Мальдивах, заметили на приеме в клинике пластической хирургии в центре Москвы. Знаменитость, которой часто достается из-за внешности, обратилась к звездному хирургу Сергею Блохину.

Ксения приехала на прием в клинику вечером, когда на улице уже было темно. В холле ее лично встретил Блохин, затем они уединились в его кабинете. Кстати, доктор является одним из лучших в пластической хирургии груди, лицевой пластике и омоложении.

«Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина. Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга, но в итоге предпочла эту клинику. Было заметно, что она волнуется и переживает. Прием длился около получаса», — рассказал изданию «СтарХит» один из пациентов клиники и предоставил несколько фото Собчак.

Ранее Собчак призналась, что десять лет назад сделала операцию на носу в Лос-Анджелесе.

Ранее поклонники помолодевшей Аллы Пугачевой заподозрили ее в новых пластических операциях. А примадонна назвала секретами своей красоты вуаль и красную помаду.

Известный доктор считает, что цветущий вид Алле Борисовне обеспечивают витамины и косметологические процедуры.

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