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Люди и звери

Харьковский сурок предсказал, какой будет весна в этом году

15:00 1 февраля 2020 3
сурок
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове День сурка решили встретить не 2-го, а 1 февраля. Предсказывал приход весны сурок Тимка III, питомец биологической станции в селе Гайдары, курируемой Харьковским национальным университетом. День на Харьковщине был пасмурный, сурок не увидел свою тень, что по приметам означает еще шесть недель зимы.

Трактовать поведение сурка взялась преподаватель биологии Харьковского университета Надежда Токарская. «Тимка в шоке от такой погоды», — пошутила она, добавив, что тепло придет через шесть недель, то есть в середине марта.

Кроме сурка Тимки Третьего, предсказанием весенней погоды занимается львовская сурок Маруся. Ее будят на праздник Сретения 15 февраля. В прошлом году Маруся предсказала раннюю весну, а харьковский сурок-синоптик наоборот — полтора месяца холодов. Ближе к истине оказался прогноз из Харькова.

Фото Vecha/Telegram

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