- 15:16 Размножение китайского коронавируса: ученые показали знаковое фото
- 15:00 Харьковский сурок предсказал, какой будет весна в этом году
- 14:51 Слабонервным не смотреть: Собчак показала «свое истинное лицо»
- 14:33 Девушку, которую пытался сжечь отец, обокрали прямо в больнице: подробности инцидента
- 14:32 «Слуга народа» Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы расплатиться за коммуналку: скандальное видео
- 14:29 Растет фокусник: Ирина Билык похвасталась сыном
- 14:26 Доктор Комаровский рассказал важные новости про китайский коронавирус
- 14:25 День сурка 2020: забавные поздравления и открытки
- 14:07 Вяленые помидоры с орегано, базиликом и перцем: как семья ученых-физиков наладила успешный бизнес
- 14:01 Любительница «русского мира» устроила костюмированную вечеринку под Одессой и стала звездой сети
- 13:22 На Львовщине ученики попали в больницу из-за отравления газом: детали происшествия
- 13:14 Для кого воскресенье будет удачным: гороскоп на 2 февраля для всех знаков зодиака
Размножение китайского коронавируса: ученые показали знаковое фото
В Китае с помощью электронного микроскопа ученым удалось узнать, как размножается новый коронавирус внутри клетки. Исследователи из Университета Гонконга опубликовали снимки, которые демонстрируют размножение нового вируса.
Они изучили часть инфицированной клетки, выращенной в культуре, с вирусными частицами, которые высвобождаются с ее поверхности. Ученые отмечают, что в каждой инфицированной клетке могут появиться тысячи новых носителей коронавируса, которые затем поражают здоровые клетки, сообщает Bloomberg.
Как писали «ФАКТЫ», ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский призвал не нагнетать панику из-за распространения нового китайского коронавируса. По его мнению, эпидемия нового вируса не вызовет такого мора, как эпидемия «испанского» гриппа сто лет назад. Вирус опасен, прежде всего для пожилых людей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...