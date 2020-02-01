Размножение китайского коронавируса: ученые показали знаковое фото

Здоровье и медицина

В Китае с помощью электронного микроскопа ученым удалось узнать, как размножается новый коронавирус внутри клетки. Исследователи из Университета Гонконга опубликовали снимки, которые демонстрируют размножение нового вируса.

Они изучили часть инфицированной клетки, выращенной в культуре, с вирусными частицами, которые высвобождаются с ее поверхности. Ученые отмечают, что в каждой инфицированной клетке могут появиться тысячи новых носителей коронавируса, которые затем поражают здоровые клетки, сообщает Bloomberg.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский призвал не нагнетать панику из-за распространения нового китайского коронавируса. По его мнению, эпидемия нового вируса не вызовет такого мора, как эпидемия «испанского» гриппа сто лет назад. Вирус опасен, прежде всего для пожилых людей.

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