24.83 / 25.13 27.35 / 27.77
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Популярная российская певица уходит со сцены: названа причина

16:13 1 февраля 2020 298
МакSим
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Менеджер популярной российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Маргарита Соколова сообщила, что ее подопечная, которая весной прошлого года попала в серьезную автомобильную аварию, уходит со сцены.

«По настоятельным рекомендациям врачей мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня», — заявила она.

Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем после ДТП. Менеджер также извинилась за отмену предстоящих концертов.

«В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим „Преданным“ обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время», — подытожила директор.

Ранее сообщалось, что украинский певец Иван Дорн объявил об уходе из музыки. Певец решил сниматься в кино и отдавать этому все время.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

автобусы в Донецке

Цены российские, жизнь, как в Зимбабве: стоимость проезда в Донецке выросла в два раза

погода

Ударят сильные морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на февраль

Кейт Миддлтон и принц Гарри

Из-за принца Гарри Кейт Миддлтон испытывает приступы паники и тревоги (фото)

макрон меркель путин зеленский

Макрон и Меркель находятся на стороне Кремля: Зеленского предупредили о плане Путина по Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер