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Популярная российская певица уходит со сцены: названа причина
Менеджер популярной российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Маргарита Соколова сообщила, что ее подопечная, которая весной прошлого года попала в серьезную автомобильную аварию, уходит со сцены.
«По настоятельным рекомендациям врачей мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня», — заявила она.
Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем после ДТП. Менеджер также извинилась за отмену предстоящих концертов.
«В качестве небольшого утешения добавлю, что релиз обещанного нового трека МакSим „Преданным“ обязательно состоится, и вы услышите его в ближайшее время», — подытожила директор.
Ранее сообщалось, что украинский певец Иван Дорн объявил об уходе из музыки. Певец решил сниматься в кино и отдавать этому все время.
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