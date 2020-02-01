Посещение ОРДО становится все дороже: автомобилистов ждут новые поборы

Украина

С 1 февраля в ОРДО оккупационные власти ввели «Закон» об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Об этом сообщили паблики оккупантов. Решение об обязательном страховании автотранспорта было принято так называемым «народным советом ДНР» еще в сентябре минувшего года.

В среднем так называемый «полис ОСАГО», который будет действовать один год, обойдется водителю в 1200—1500 рублей (около 470−580 грн.). Новые поборы коснуться и тех, кто вынужденно посещает оккупированные территории: «нерезиденты, когда пересекают „границу“, должны застраховать свой автомобиль уже на следующий день. Срок их полиса действует от 5 дней до года. Полис выдается на одну машину».

Оккупанты также сообщают, что с 1 июня 2020 года за отсутствие «страховки ДНР» автовладельцев будут наказывать штрафами, размер которых пока не сообщается.

«Вопросы со «штрафами» автовладельцы здесь решают на месте, по старым традициям ГАИ. Но «тарифы» сильно возросли — особенно если у тебя украинские номера! Раньше приехавшим с мирной территории Украины можно было хотя бы неделю кататься на украинских номерах, и только тех, кто здесь задерживался более чем на неделю, заставляли идти получать номера «республики». Теперь все изменилось — требуют сразу.

При том, что действительны они один год! Никто не дал ответа на вопрос, почему автономера «дыныра» действуют лишь один год, и будут ли они как-то меняться затем, и сколько в дальнейшем будет стоить их замена.

В итоге подсчитайте, во что обходится сейчас в ОРДО содержание автомобиля. «Зарегистрировать» — поставить на учет автомобиль в ОРДО стоит от 1,5 тыс. рублей (примерно 580 грн.), крупные авто — от 5-ти до 25-ти тыс. руб.(от 2 до 10 тыс. грн.), сельхозтехнику — до 50 тыс. руб. (до 20 тыс. грн.).

Если нужно быстро получить номер «республики» стоит 3−5 тыс. рублей, оформить «страховку» — как уже было указано 1,2−1,5 тыс. руб.

А сдать на хранение частному лицу — то есть, безо всяких гарантий, этот «номер ДНР» перед въездом на мирную территорию будет стоить — 50−200 рублей. Нужно ведь там же оставить еще и свой «паспорт ДНР». Ну, если помните, на горячей линии «полиции ДНР» нам еще предлагали номера закапывать.

Если вдруг нарушил комендантский час, или едешь с украинскими номерами, то автомобиль могут забрать на штрафную площадку, а изъять ее оттуда стоит — «от» 400 руб. (157 грн.) — в самом лучшем случае", — поделился с «ФАКТАМИ» автовладелец, проживающий в ОРДО.

Собеседник также посетовал на то, что с сегодняшнего дня в ОРДО подорожал проезд в общественном транспорте и электроэнергия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, у жителей ОРДО с украинскими паспортами, оккупанты стали снимать отпечатки пальцев.

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