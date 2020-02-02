В оккупированном Донецке закрывают две шахты: без работы останутся две тысячи человек

Украина

В оккупированном Донецке оккупанты запланировали закрыть два угледобывающих предприятия. Об этом сообщил «ФАКТАМ» председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса (НПГД) «Солидарность» Николай Волынко, опираясь на собственные информированные источники в ОРДО. В итоге лишатся работы порядка двух тысяч человек.

«В минувшую пятницу, 31 января, на заседании так называемого «народного совета ДНР» рассматривался вопрос о закрытии шахт им. Челюскинцев в Петровском районе Донецка и им. Калинина в Калининском районе, — рассказывает Николай Волынко. — Главарь так называемой «республики» Денис Пушилин, подводя итоги, заявил: «По шахте им. Челюскинцев вопрос решенный. А по шахте им. Калинина будем смотреть», — сообщили мне мои источники. Хотя накануне, 30 января, выступая перед «активистами» так называемого «общественного движения «Донецкая Республика»», Пушилин сказал, что «решение еще не принято… необходимо провести ряд совещаний, утвердить программы развития». Эту встречу показывали даже местные телеканалы оккупантов.

Однако обе шахты давно уже не рентабельны. Выплата зарплат там «ситуативная» — с большой задержкой и по частям. С шахты им. Калинина работники увольняются десятками. А работники шахты им. Челюскинцев, продолжая добывать уголь, подвергают неоправданному риску и свои жизни, и жизнедеятельность поселка. Дело в том, что пласты шахты истощены, поэтому последний год «челюскинцы» разрабатывают пласты закрытой шахты «Трудовская», из которой давно прекращен водоотлив. В итоге в выработки шахты им. Челюскинцев стала активно прибывать вода. Проблемный участок затампонировали, но это — временная спасительная мера.

В итоге в ОРДО останутся работать буквально три-четыре предприятия, которые дают уголь для двух теплоэлектростанций, работающих на оккупированной территории, и для одного (из четырех) коксохимзаводов, который пока еще работает. Я предупреждал об этом еще в прошлом году.

На личном благосостоянии Пушилина закрытие нерентабельных шахт отрицательно не скажется: он пропускает все «централизованные» закупки угля через свою структуру — «Угольный Дом» и недавно снизил закупочные цены на уголь. А перепродавать топливо на электростанции и в котельные его «Угольный Дом» будет по более высоким ценам. То есть повышение в ОРДО с 1 февраля тарифов на электроэнергию на 30%, а затем и грядущее повышение тарифов на централизованное отопление принесет ему еще большие барыши. А те, кто попытается ему возражать, пойдут «на подвал», как это случилось с директором шахты «Комсомолец Донбасса».

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что первому руководителю «министерства топлива ДНР» прокуратура сообщила о подозрении.

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