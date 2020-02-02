Украинцам массово отказывают во въезде в Польшу: названы причины

Украина

Количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу за год увеличилось с 46,7 тысяч (в 2018 году) до 58,5 тысяч по итогам 2019 года. Соответствующие данные обнародовал аналитический центр «Европа без барьеров».

Абсолютное большинство отказов была выдано при пересечении наземной границы, а главыми причинами отказов стали неподтвержденная цель поездки (34,9 тысяч) и нехватка средств у путешественника (12,8 тысяч).

Аналитики также указали на несовершенство методов пограничных служб ЕС.

«Нам известно, что некоторые граждане Украины получили отказ из-за отсутствия наличных средств, а банковскую карту в качестве доказательства у них не приняли», — сообщила исполнительный директор «Европы без барьеров» Ирина Сушко.

Напомним, в декабре правозащитники констатировали рост уровня нетерпимости поляков по отношению к украинцам. Доказательством может служить избиение группы украинских школьников пятерыми жителями Польши. В конце января фигурантов этого дела приговорили к разным срокам заключения.

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