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Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе
Бывший советник президента Зеленского, известный украинский педиатр и шоумен Евгений Комаровский собирается организовать платные семинары в России. Его «гастроли» в Новосибирске, Иркутске, Якутске, Екатеринбурге и Уфе запланированы на 15−21 апреля 2020 года.
Планами Комаровский поделился в Facebook и тут же собрал массу негативных комментариев.
Так, известный блогер-ветеран АТО Анатолий Штирлиц попросил его «передать привет» «родителям» из Уф и Якутска, которые в 2014 году на танках прибыли на украинский Донбасс.
Доктор Комаровський в квітні зібрався провести «Семинары для осознанных родителей» в м. Уфа, Якутськ, Іркутстк… Ціни на захід від 1500−3000 рублів. Саме на цьому відео якраз яскраві представники батьків з цих міст. Не забудьте їм вітання передати та «подякувати» за їх відрядження pic.twitter.com/ZqMhnT1lAD— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) February 1, 2020
Другие пользователи решили, что решение Комаровского может привести к его эмиграции из Украины, и усомнились в его профессиональных качествах.
«Как по мне, врачом его назвать невозможно. Для России подойдет», — написала одна из пользовательниц.
Напомним, ранее Комаровский оскандалился, посоветовав украинцам смотреть вместо телевизора… порносайты.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.