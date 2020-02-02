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Украина

Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе

13:59 2 февраля 2020 1077
Зеленский и Комаровский
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший советник президента Зеленского, известный украинский педиатр и шоумен Евгений Комаровский собирается организовать платные семинары в России. Его «гастроли» в Новосибирске, Иркутске, Якутске, Екатеринбурге и Уфе запланированы на 15−21 апреля 2020 года.

Планами Комаровский поделился в Facebook и тут же собрал массу негативных комментариев.

Так, известный блогер-ветеран АТО Анатолий Штирлиц попросил его «передать привет» «родителям» из Уф и Якутска, которые в 2014 году на танках прибыли на украинский Донбасс.

Другие пользователи решили, что решение Комаровского может привести к его эмиграции из Украины, и усомнились в его профессиональных качествах.

«Как по мне, врачом его назвать невозможно. Для России подойдет», — написала одна из пользовательниц.

Напомним, ранее Комаровский оскандалился, посоветовав украинцам смотреть вместо телевизора… порносайты.

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