Боевик "ДНР" устроил в Петербурге зверскую расправу над женщиной: шокирующие подробности

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В Санкт-Петербурге судят боевика «ДНР», который ограбил и зверски убил свою подругу. Напомним, после Нового года в Киеве на Подоле на балконе одной из квартир нашли тела двух убитых девушек.

Питерское издание «Фонтанка» пишет, что гражданин России Роман Ковыня, воевавший на Донбассе на стороне так называемой «ДНР», в августе 2018 года познакомился на набережной Невы с Яной Бляховой. Пара поселилась в ее коммунальной квартире. Через некоторое время он зверски убил девушку и ограбил ее квартиру и квартиру ее родителей.

Ковыня ехал на Донбасс уже в статусе опасного рецидивиста, за которым должна была присматривать полиция. До этого он отбывал наказание за грабеж, разбойные нападения, кражи и угон. В конце 2016 года после выхода из тюрьмы он остался под административным надзором как опасный рецидивист с непогашенной судимостью.

По данным издания, на юго-восток Украины Ковыня впервые приехал в середине 2017 года и впоследствии регулярно ездил туда-обратно. До оккупированного Донецка он беспрепятственно добирался автобусами из Ростова и Краснодара, покупая билеты по своему паспорту.

В так называемой «армии ДНР» Ковыня пробыл около года. В ночь на 1 января 2018 он застрелил человека и сбежал в Петербург. Там поселился в хостеле, зарегистрировал на себя две компании — по торговле запчастями и ремонту квартир. В Питере Ковыня познакомился с Яной Бляховой.

Пара поселилась в принадлежавшей женщине комнате коммунальной квартиры на улице Гороховой.

Вечером 14 сентября Бляхова не вышла на связь с отцом и матерью, уехавшими к родственникам. Когда родители Яны вернулись в Петербург, то в своей квартире на улице Двинской они увидели тело дочери.

Экспертиза установила, что Яне перерезали горло кухонным ножом и размозжили голову молотком.

Через несколько дней у хостела полиция задержала Ковыню. На следственном эксперименте он описал обстоятельства убийства, вспомнил, как умывался, вытирал нож и пил пиво, перечислил забранное из квартиры на Двинской и коммуналки на Гороховой. При избрании меры пресечения причастность не отрицал, против СИЗО не возражал.

По словам матери погибшей девушки, убийца забрал иконы, статуэтку, браслет, наличность в долларах и евро.

Ковыня на допросах рассказывал, что статуэтку сдал в «комиссионку», а валюту менял на Невском проспекте.

Однако после ознакомления с материалами дела Ковыня отказался от признательных показаний. На первом судебном заседании он потребовал свободы.

Суд не пошел ему навстречу.

30 января 2020 стало известно, что Ковыню увезли в психиатрическую больницу на дополнительное обследование. Перед этим в СИЗО он совершил демонстративную попытку суицида. Ущерб здоровью не нанес.



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