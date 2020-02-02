Происшествия

В Днепре пьяный неадекват чуть не лишил жизни водителя троллейбуса с пассажирами

В воскресенье, 2 февраля, в Днепре пьяный пассажир ударил водителя троллейбуса так, что тот потерял сознание. Ранее в Черкассах задержали агрессивного мужчину, который серьезно избил водителя лимузина.

Инцидент в Днепре произошел на маршруте № 5. На остановке «Медтехника» по проспекту Поля нетрезвый мужчина ворвался в кабину водителя и нанес ему удар по лицу, сообщает «Днепр Оперативный».

От полученного удара водитель троллейбуса потерял сознание. Троллейбус неконтролируемо откатился назад на самом крутом подъеме проспекта. Жизнь пассажиров оказалась в опасности.

Через считанные секунды водитель справился с ситуацией и остановил машину.

Преступник выскочил из кабины и сбежал.

Водитель, молодой парень 35 лет, стаж работы 3 года, получил рассечение губы.

На место ЧП прибыла патрульная полиция, которая зафиксировала происшествие.

Водитель помогает сделать фоторобот и опознать нарушителя. Злоумышленника ищет полиция.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Одессе полицейские оперативно задержали группу лиц, которых подозревают в вооруженном разбойном нападении на инкассаторский автомобиль.

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