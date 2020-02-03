Украина

В Украине вступили в силу изменения в Кодекс законов о труде: чего ждать

Со вчерашнего дня, 2 февраля, вступил в силу закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)», которым предлагается точечное внесение изменений в действующее трудовое законодательство.

Днем ранее, 1 февраля, документ опубликовали в газете «Голос Украины», а положениями закона предусмотрено, что изменения вступают в действие со дня, следующего после опубликования.

Закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины)» Верховная Рада приняла 12 декабря 2019.

Его целью является «уменьшение экономически необоснованных штрафных санкций за нарушение норм трудового законодательства Украины и остановки процесса ликвидации малого и среднего бизнеса в Украине в связи с применением сокрушительных по своему размеру штрафных санкций».

Согласно закону, допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов будет караться штрафом в десятикратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

При этом к юридическим лицам и физическим лицам — предпринимателям, которые используют наемный труд и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение.

В случае повторного совершения нарушения в течение 2 лет со дня его обнаружения вводится штраф в тридцатикратном размере минимальной заработной платы.

Несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда влекут штраф в двукратном размере минимальной заработной платы; несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекаемым к выполнению обязанностей, предусмотренных законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации», — в четырехкратном размере минимальной заработной платы.

Нарушение иных требований законодательства о труде влечет за собой штраф в размере минимальной заработной платы за каждое.

В случае уплаты юридическим или физическим лицом — предпринимателем, использующим наемный труд, 50% размера штрафа в течение десяти банковских дней со дня вручения постановления о наложении штрафа за нарушение требований законодательства о труде, такое постановление считается выполненным.

В случае выполнения предписания центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и устранения выявленных нарушений, в определенные предписанием сроки меры по привлечению к ответственности не применяются.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил о том, что закон об электронных трудовых книжках, которые призваны упростить трудовую бюрократию, может быть принят Верховной Радой уже в феврале 2020 года.

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