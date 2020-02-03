Путин выдает медали за строительство Крымского моста: в сети показали фото

Мир

В России президент Владимир Путин начал раздавать медали тем, кто был причастен к строительству Крымского моста. Объект был с помпой открыт в 2018 году, но трафик на оккупированный полуостров при этом особо не изменился. Чтобы подогреть угасающий интерес к «стройке века», в России придумали специальные наградные знаки.

Эскиз медали «За строительство Крымского моста» появился летом 2019 года. Вскоре была отчеканена первая партия наград. Примечательно, что Кремль собрался награждать не только россиян, но и иностранцев, а также иностранные компании, которые в обход санкций внесли вклад в появление моста.

Как выглядит путинская медаль, показала крымский блоггер RoksolanaToday&Крым. Ее подписчики шутят, что с падением интереса к мосту придется учреждать новые награды, например, «За первую забитую сваю моста» и т. д.

На наградном листе, прилагающемся к медали, стоит подпись Владимира Путина.

Напомним, в России признали, что эйфория, связанная с Крымским мостом, постепенно идет на спад. Запущенные по мосту поезда были раскритикованы за ужасный сервис.

Фото KrimRt/Twitter

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