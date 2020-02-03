До 1000 долларов: СМИ рассказали, сколько стоит разместить заказной пост в Facebook

Украина

Заказные посты в социальных сетях могут стоить от 100 до 1000 тысячи долларов — в зависимости от того, сколько подписчиков есть у владельца аккаунта. Кстати, интернет-пользователям предлагают «сдавать в аренду» их странички в социальных сетях за деньги.

Как пишет «Украинская правда», «маленькие ломы» (лидеры общественного мнения с количеством подписчиков до 10 тысяч человек) оценивают заказной пост в 100 долларов за каждый. Те, на чьи странички подписались 15−30 тысяч человек, могут запросить по 200−400 долларов, а топ-ломы (более 50 тысяч подписчиков) — и тысячу долларов за публикацию.

«Бывали случаи, когда мы размещали посты за две тысячи долларов на страницах депутатов и авторитетных журналистов», — цитирует издание сотрудника PR-отдела одной украинской компании, который пожелал сохранить инкогнито.

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