24.88 / 25.14 27.42 / 27.84
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

До 1000 долларов: СМИ рассказали, сколько стоит разместить заказной пост в Facebook

10:38 3 февраля 2020 67
Человек за компьютером
Инф. «ФАКТОВ»

Заказные посты в социальных сетях могут стоить от 100 до 1000 тысячи долларов — в зависимости от того, сколько подписчиков есть у владельца аккаунта. Кстати, интернет-пользователям предлагают «сдавать в аренду» их странички в социальных сетях за деньги.

Как пишет «Украинская правда», «маленькие ломы» (лидеры общественного мнения с количеством подписчиков до 10 тысяч человек) оценивают заказной пост в 100 долларов за каждый. Те, на чьи странички подписались 15−30 тысяч человек, могут запросить по 200−400 долларов, а топ-ломы (более 50 тысяч подписчиков) — и тысячу долларов за публикацию.

«Бывали случаи, когда мы размещали посты за две тысячи долларов на страницах депутатов и авторитетных журналистов», — цитирует издание сотрудника PR-отдела одной украинской компании, который пожелал сохранить инкогнито.

Эксклюзивный материал о том, как работают фермы ботов и кто такие тролли, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

Зеленский и Комаровский

Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе

погода

Ударят сильные морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на февраль

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер