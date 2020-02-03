Зеленский может распустить Верховную Раду: названо условие

Украина

Владимир Зеленский может снова устроить досрочный роспуск Рады, если парламент не примет нужные президенту законы. В то же время в Офисе главы государства считают, что пока удерживают под контролем высший законодательный орган, следовательно, и причин для роспуска нет.

Такое мнение высказал политический обозреватель Милан Лелич в своей статье для РБК-Украина.

На возможный роспуск Рады Зеленский тонко намекал еще летом 2019 года и повторил свою угрозу в ноябре. При этом спикер парламента Дмитрий Разумков воспринимает слова президента как своеобразную шутку. Политобозреватель считает, что судьбу Рады определит голосование за земельную реформу и за законы по Донбассу.

«Собеседники в „Слуге народа“ признают, что если этот парламент полностью выйдет из-под контроля Банковой и если не будут голосоваться принципиальные для президента вопросы, вроде рынка земли или инициатив по Донбассу, Зеленский все же может решиться на досрочный роспуск парламента», — пишет Лелич.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский летом 2019 года, вскоре после избрания новой Рады заявил, что депутаты поработают год, а потому Украину ждут новые выборы.

Фото Офис президента Украины

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