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Зеленский может распустить Верховную Раду: названо условие
Владимир Зеленский может снова устроить досрочный роспуск Рады, если парламент не примет нужные президенту законы. В то же время в Офисе главы государства считают, что пока удерживают под контролем высший законодательный орган, следовательно, и причин для роспуска нет.
Такое мнение высказал политический обозреватель Милан Лелич в своей статье для РБК-Украина.
На возможный роспуск Рады Зеленский тонко намекал еще летом 2019 года и повторил свою угрозу в ноябре. При этом спикер парламента Дмитрий Разумков воспринимает слова президента как своеобразную шутку. Политобозреватель считает, что судьбу Рады определит голосование за земельную реформу и за законы по Донбассу.
«Собеседники в „Слуге народа“ признают, что если этот парламент полностью выйдет из-под контроля Банковой и если не будут голосоваться принципиальные для президента вопросы, вроде рынка земли или инициатив по Донбассу, Зеленский все же может решиться на досрочный роспуск парламента», — пишет Лелич.
Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский летом 2019 года, вскоре после избрания новой Рады заявил, что депутаты поработают год, а потому Украину ждут новые выборы.
Фото Офис президента Украины
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