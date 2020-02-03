24.89 / 25.16 27.45 / 27.87
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский может распустить Верховную Раду: названо условие

11:28 3 февраля 2020 151
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Владимир Зеленский может снова устроить досрочный роспуск Рады, если парламент не примет нужные президенту законы. В то же время в Офисе главы государства считают, что пока удерживают под контролем высший законодательный орган, следовательно, и причин для роспуска нет.

Такое мнение высказал политический обозреватель Милан Лелич в своей статье для РБК-Украина.

На возможный роспуск Рады Зеленский тонко намекал еще летом 2019 года и повторил свою угрозу в ноябре. При этом спикер парламента Дмитрий Разумков воспринимает слова президента как своеобразную шутку. Политобозреватель считает, что судьбу Рады определит голосование за земельную реформу и за законы по Донбассу.

«Собеседники в „Слуге народа“ признают, что если этот парламент полностью выйдет из-под контроля Банковой и если не будут голосоваться принципиальные для президента вопросы, вроде рынка земли или инициатив по Донбассу, Зеленский все же может решиться на досрочный роспуск парламента», — пишет Лелич.

Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский летом 2019 года, вскоре после избрания новой Рады заявил, что депутаты поработают год, а потому Украину ждут новые выборы.

Фото Офис президента Украины

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Зеленский и Комаровский

Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе

Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

погода

Ударят сильные морозы: синоптик озвучил прогноз погоды на февраль

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер