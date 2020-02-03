24.89 / 25.15 27.45 / 27.85
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

У певицы МакSим проблемы с позвоночником: появились подробности

13:34 3 февраля 2020 340
певица МакSим
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

После заявления певицы МакSим об уходе со сцены ее поклонники всерьез беспокоятся о ее здоровье. На последних фото артистка выглядит неважно, ее лицо отекло. Сейчас певица находится в клинике. Стали известны первые подробности состояния певицы.

«У нее с сосудами проблемы. Она ударялась ногами, с позвоночником проблемы, ноги болят», — рассказала помощница певицы МакSим Маргарита Соколова и добавила, что врачи оценивают состояние певицы как «средней тяжести».

Она заверила, что угрозы для жизни артиста нет и попросила представителей СМИ не делать поспешных выводов.

«Опережая очередную провокацию, скажу, что это не пиар! Никаких концертов и интервью в ближайшие шесть-восемь месяцев не будет, а дальше — по ситуации. Все направленно на полное восстановление здоровья артистки. Она прежде всего человек, который сейчас нуждается в полном расслаблении и восстановлении, концентрации на себе и жизни своих детей. Поверьте, это вынужденная мера», — пишет Соколова.

Напомним, МакSим попала в аварию весной 2019 года. Певица получила сильные ушибы, травмировала ноги и позвоночник, некоторое время она не могла говорить.

«Только в клинике осознала, как тело буквально ломит. Просто шок. До ног первое время невозможно было даже дотронуться. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит», — рассказывала певица, оправившись после ДТП. Спустя время старые травмы дали о себе знать.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в серьезное ДТП в США попал певец Макс Барских. Он разбил дорогое авто, а сам чудом не пострадал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Зеленский и Комаровский

Бывший советник Зеленского едет с "гастролями" в Россию: сеть в гневе

Карен Чухаджян Сергей Воробьев

Украинский боксер избил не знавшего поражений россиянина на его же территории (фото, видео)

гороскоп

Скорпиона ждет приятный сюрприз, а Овна — напряженная работа: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер