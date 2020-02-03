У певицы МакSим проблемы с позвоночником: появились подробности

Шоу-бизнес

После заявления певицы МакSим об уходе со сцены ее поклонники всерьез беспокоятся о ее здоровье. На последних фото артистка выглядит неважно, ее лицо отекло. Сейчас певица находится в клинике. Стали известны первые подробности состояния певицы.

«У нее с сосудами проблемы. Она ударялась ногами, с позвоночником проблемы, ноги болят», — рассказала помощница певицы МакSим Маргарита Соколова и добавила, что врачи оценивают состояние певицы как «средней тяжести».

Она заверила, что угрозы для жизни артиста нет и попросила представителей СМИ не делать поспешных выводов.

«Опережая очередную провокацию, скажу, что это не пиар! Никаких концертов и интервью в ближайшие шесть-восемь месяцев не будет, а дальше — по ситуации. Все направленно на полное восстановление здоровья артистки. Она прежде всего человек, который сейчас нуждается в полном расслаблении и восстановлении, концентрации на себе и жизни своих детей. Поверьте, это вынужденная мера», — пишет Соколова.

Напомним, МакSим попала в аварию весной 2019 года. Певица получила сильные ушибы, травмировала ноги и позвоночник, некоторое время она не могла говорить.

«Только в клинике осознала, как тело буквально ломит. Просто шок. До ног первое время невозможно было даже дотронуться. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит», — рассказывала певица, оправившись после ДТП. Спустя время старые травмы дали о себе знать.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в серьезное ДТП в США попал певец Макс Барских. Он разбил дорогое авто, а сам чудом не пострадал.

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