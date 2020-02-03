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Украина

Холодницкий впервые отреагировал на слухи о своей отставке

14:25 3 февраля 2020 111
Назар Холодницкий
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий опроверг свой уход в отставку. Ранее он рассказал о переписке с пранкером.

В понедельник, 3 февраля, ряд СМИ, в том числе Страна.ua дали информацию, что Холодницкий написал заявление на увольнение с должности главы САП.

Причиной «отставки» называли затяжной конфликт с главой НАБУ Артемом Сытником. Однако сам Холодницкий опроверг все слухи и домыслы.
«Приглашаем квалифицированных юристов, которые способны быть независимыми, противостоять медийному и другому давлению и не идти в отставку из-за постов в телеграмм- каналах!» — написал он в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали трех человек при попытке дать взятку председателю Фонда государственного имущества Украины.

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