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Холодницкий впервые отреагировал на слухи о своей отставке
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий опроверг свой уход в отставку. Ранее он рассказал о переписке с пранкером.
В понедельник, 3 февраля, ряд СМИ, в том числе Страна.ua дали информацию, что Холодницкий написал заявление на увольнение с должности главы САП.
Причиной «отставки» называли затяжной конфликт с главой НАБУ Артемом Сытником. Однако сам Холодницкий опроверг все слухи и домыслы.
«Приглашаем квалифицированных юристов, которые способны быть независимыми, противостоять медийному и другому давлению и не идти в отставку из-за постов в телеграмм- каналах!» — написал он в своем Facebook.
Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали трех человек при попытке дать взятку председателю Фонда государственного имущества Украины.
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