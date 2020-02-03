Новые тренды в маникюре: модные акценты (фото)

Стиль жизни

На стильный красивый маникюр просто нельзя не обратить внимание. Он говорит о том, что женщина современная, у нее хороший вкус и положительный жизненный настрой. Конечно, сегодня невозможно не следить за трендами. Они стремительно меняются и постоянно требуют внимания. О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Израиля — многократный призер международных чемпионатов по ногтевому искусству Натали Федорчук.

— В тренде нюдовые оттенки, они могут дополняться легким блеском, — говорит Натали Федорчук. — Конечно, актуален и синий — цвет года. Я очень люблю его палитру. Синий прекрасно сочетается практически со всеми цветами, важно только правильно подобрать оттенки. Ведь синий бывает разный: темно-синий, небесно-синий, ультрамариновый, электрик, бирюзово-синий… С моей точки зрения, самые удачные сочетания синего в маникюре — с белым, бежевыми оттенками, серебром или золотом, желтым, оранжевым и розовым. Синий цвет словно магический. Он может быть как спокойным, так и ярким. Считается, синий придает человеку энергию и силы и в то же время уравновешивает эмоции. Это цвет творческих людей.

Модны оттенки синего (фото из альбома Натали Федорчук)

— А что скажете о черном? Он в моде? Нейл-стилисты по-разному относятся к этому цвету. Кто-то его обожает, а кто-то не любит.

— К черному прекрасно отношусь. Зимой его часто выбирают мои клиенты. Я предпочитаю черный с матовым покрытием. Он смотрится богаче и эффектнее.

— Какой же декор в тренде?

— В дизайне 2020 года превалирует минимализм. Уместны стразы на большом пальчике, стильный рисунок или четкие геометрические линии.

Очень стильно делать акцент на большом пальце (фото из альбома Натали Федорчук)

— Как сместились акценты в декоре?

— Если прежде выделяли мизинец, то сейчас акценты делаются на большом или безымянном пальце. Ногти на руках могут быть разных цветов. Например, одна — с красным покрытием, другая — с нюдовым. Отличаться может и дизайн. Важно, чтобы все это смотрелось гармонично.

На каждой руке может быть свой цвет и дизайн (фото из альбома Натали Федорчук)

— Какая форма ногтей сейчас в приоритете?

— Миндалевидная. Она очень элегантна и удобна.

— А что в антитренде? Это всегда очень важно знать.

— Перегруженные дизайны, ультрадлинные ногти, чересчур яркие цвета. Сегодня все в погоне за идеально чистым маникюром и однотонным покрытием. Дизайн ценится стильный и ненавязчивый. Очень красиво смотрятся на ногтях рисунки.

— К слову, кто ваши любимые художники?

— Леонардо да Винчи, Сальвадор Дали и Айвазовский. Их творчество невероятно. Из современных художников очень люблю Стива Хенкса, рисующего невероятный реализм и неповторимую акварель Вильяма Хаенраеца (Willam Haenraetz)

— К слову, какой маникюр вы бы посоветовали знаменитостям? Ну, например, королеве, звезде Голливуда, знаменитой спортсменке.

— Королеве — нюд со стразами, голливудской звезде — маникюр с яркой росписью или стемпингом. А звезде спорта — просто однотонный, но спокойный оттенок.

— А что выбираете этой зимой для себя?

— Темно-синий маникюр и матовый, обязательно добавлю еще какую- нибудь мультяшную зверюшку.

— В холодное время года кожа становится особо уязвимой. Как лучше ухаживать за руками и ногтями зимой?

— Обязательно ежедневно смазывайте руки питательным и увлажняющим кремом, кутикулу следует обрабатывать маслом. Нужно также делать теплые ванночки для рук в домашних условиях. Это очень эффективно.

В тренде нюдовые оттенки (фото из альбома Натали Федорчук)

— Многие девушки сейчас мечтают стать мастерами маникюра. Что им посоветуете?

— Нужно обязательно учиться! Выбирайте при этом хорошую школу и преподавателя высокого уровня. Будьте готовы к тому, что учиться придется постоянно, так как нейл-арт стремительно развивается, появляются новые технологии. Любите свое дело, только в этом случае все у вас получится. Запаситесь терпением! Неудачи могут быть у всех, особенно в начале пути, важно их преодолеть, сделать выводы и идти дальше.

— О каких достижениях в профессии мечтаете?

— Хочу дойти до уровня преподавания и, конечно же, управлять собственным салоном.

— Опишите идеальный маникюрный салон 2020. Что в нем должно быть?

— Идеальный нейл-салон — моя мечта. Удобное месторасположение со стоянками, интересный дизайн, сервис высокого уровня, необычные виды услуг — все это необходимо. Место для администратора, отдельная комната для маникюра, отдельная комната для педикюра, комнатка для дезинфекции и стерилизации инструмента, зона ожидания клиента с уголком для приготовления чая или кофе — и это только минимум. Ну и, разумеется, важна атмосфера. Мастер маникюра должен быть профессионалом и очень креативной личностью. Он должен предложить клиентке лучшее.

Натали Федорчук: « Все цвета, которые сегодня в моде, легко сочетаются с любой одеждой и любыми украшениями» (фото из альбома Натали Федорчук)

— Скоро Валентинов день. Все девушки стремятся выглядеть стильно и эффектно. Какой маникюр выбрать по случаю праздника?

— Красный цвет — то, что нужно. Конечно, уместны сердечки и мимишные зверушки с сердечками. Ну, и слово love, безусловно.

— А что посоветуете невестам? Ведь нередко влюбленные женятся в День святого Валентина.

— Нежный нюдовый маникюр смотрится шикарно. Можно добавить немного стразиков. Французский маникюр всегда в моде. И это тоже прекрасный выбор для свадебного маникюра.

— Какой маникюр будет в тренде весной?

— В моду войдут акварельные цветы — воздушные и легкие. Это очень красиво!

— Дайте, пожалуйста, советы по стилю.

— Никогда не забывайте о ногтях. Руки — первое, что бросается в глаза после лица. Маникюр — важная деталь в образе женщины. Он как точка в предложении, делает образ завершенным.

— Как лучше сочетать маникюр с гардеробом?

— Все цвета, которые сегодня в моде, легко сочетаются с любой одеждой и любыми украшениями.

Ранее о новых трендах в маникюре, в частности, о кожаном эффекте, «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Андреа Марина Параскив.

Кроме того, о модных тенденциях в декоре ногтей, к примеру, о сочетании теплых и холодных оттенков, «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Даниэла Опроаика.

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