Шанс для ветеранов: украинский генерал поддержал создание ЧВК

Украина

Многие ветераны боевых действий, которые не находят себя в мирной жизни, могли бы пополнить ряды частной военной компании. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос — офицер, который стоял у истоков создания Сил специальных операций.

«У всех на слуху достаточно токсичная российская ЧВК „Вагнер“. Но она ведь не единственная в мире. Существует немалое количество успешных частных военных компаний», — сказал Сергей Кривонос.

По его словам, есть множество людей, которые вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны.

«Частная военная компания — это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства», — отметил генерал-майор.

Он утверждает, что бойцы смогут обеспечивать безопасность различных объектов и структур. В качестве примера Кривонос привел США, где ЧВК создают, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не создавали проблем для государства.

Ранее сообщалось, что Кривонос скептически отнесся к версии убийства Шеремета, которую представили силовики.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter