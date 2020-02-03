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Шанс для ветеранов: украинский генерал поддержал создание ЧВК
Многие ветераны боевых действий, которые не находят себя в мирной жизни, могли бы пополнить ряды частной военной компании. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал-майор Сергей Кривонос — офицер, который стоял у истоков создания Сил специальных операций.
«У всех на слуху достаточно токсичная российская ЧВК „Вагнер“. Но она ведь не единственная в мире. Существует немалое количество успешных частных военных компаний», — сказал Сергей Кривонос.
По его словам, есть множество людей, которые вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны.
«Частная военная компания — это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства», — отметил генерал-майор.
Он утверждает, что бойцы смогут обеспечивать безопасность различных объектов и структур. В качестве примера Кривонос привел США, где ЧВК создают, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не создавали проблем для государства.
Ранее сообщалось, что Кривонос скептически отнесся к версии убийства Шеремета, которую представили силовики.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!