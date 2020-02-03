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Легкие закусочные рулетики и салаты: рецепты деликатесов для здоровья и стройности (фото)
Правильное питание (ПП) стало трендом. Его приверженцы хотят быть здоровыми, стройными, красивыми и до глубокой старости вести активный образ жизни. При этом правильное питание не аскетизм. Многие блюда в его концепции — настоящие деликатесы. Легкими рецептами таких вкусностей с «ФАКТАМИ» поделилась кулинарный блогер Лариса Богуцкая.
— Ешьте сезонные овощи — это не только полезно, но и дешевле, — советует Лариса Богуцкая. - Корень сельдерея, пастернака, петрушки, морковь, свекла, репа — вот далеко не полный перечень корнеплодов, которые можно сейчас использовать для приготовления блюд. Привычка употреблять полезные овощи вырабатывается очень быстро. И вскоре вы уже не сможете жить без них, как без воздуха. Для цвета и дополнительного вкуса можно добавить немного экзотики.
— Какие же рецепты порекомендуете?
— Например, запеченные в духовке корнеплоды. Готовятся они быстро и просто.
Запеченные корнеплоды
Ингредиенты:
корень петрушки, пастернака, сельдерея (в равных частях)
болгарский перец — 1 шт. (красный или желтый)
лук красный — 1 шт.
соль, перец — по вкусу
сухой орегано или эстрагон — по вкусу
оливковое масло
Овощи помыть, очистить и нарезать кусочками произвольной формы размером 2−3 см. Добавить к смеси соль и перец по вкусу, орегано, эстрагон или другие специи, сбрызнуть оливковым маслом и перемешать. В один слой выложить на противень, застеленный пергаментом, и запекать при 180−190 градусах до мягкости (около 30 минут). В процессе приготовления один-два раза нужно открывать дверцу духовки, выпуская пар. Можно один раз перемешать. И приятного аппетита!
— Готовые запеченные овощи хороши как отдельное блюдо для перекуса или в качестве дополнения к основному приему пищи, — продолжает Лариса Богуцкая. — На их основе можно приготовить и салат с кукурузой-гриль и соусом из пасты тахини.
Еще один из моих любимых рецептов — закусочные рулетики с лососем, сыром лабне и зеленой сметаной.
Закусочные рулетики с лососем, сыром лабне и зеленой сметаной
Йогурт без добавок (греческий, турецкий) — 1 л
Мед жидкий — 1 ч. л.
Сметана 15−20%-жирности — 100 г
Мякоть 1 авокадо
Лимонный сок — 20 г
Пучок петрушки
Соль и перец — по вкусу
Лосось слабосоленый (количество — по вкусу)
Кабачок, зеленый лук для подачи
Для приготовления сыра лабне в домашних условиях сложить марлю в несколько слоев на дуршлаг. Под дуршлаг поставить миску. Вылить йогурт в марлю, накрыть крышкой и оставить на несколько часов в прохладном помещении или в холодильнике, периодически помешивая. Когда масса будет отставать от марли — сыр готов. Если йогурт был достаточно кислый, то приправить сыр ложечкой меда и перемешать. (К слову, оставшийся сыр прекрасно подойдет для бутербродов к завтраку.)
Для приготовления зеленого соуса сметану, мякоть авокадо, лимонный сок, листья петрушки перебить блендером до однородной массы. Приправить солью и перцем по вкусу.
Овощерезкой кабачок нарезать очень тонкими пластинами, обильно намазать их сыром, выложить сверху нарезанный лосось, свернуть аккуратными рулетиками. Поместить на блюдо, украсить соусом, зеленым луком.
— Можно ли слайсы кабачка слегка запечь?
— Да, если так больше нравится. Или обжарить на сковороде-гриль — получатся красивые полоски от гриля.
— Лариса, с чего началось ваше увлечение кулинарией?
— Я химик, кандидат наук. Более 35 лет работаю по специальности, что, согласитесь, сейчас редкость. Люблю химию! Также у меня есть хобби. Это фитнес-танцы зумба и кулинария. И я даже не знаю, что именно мне нравится больше — химия, зумба или кулинария. Раньше я готовила по старым рецептам из ограниченного числа ингредиентов, как это делают многие люди и по сей день. Но глобализация рынка дала нам большое разнообразие ранее неизвестных продуктов, и лет десять назад я стала внимательнее смотреть на полки в супермаркетах. Потом начала виртуально разбирать блюда на картинках и в тарелках ресторанов на составляющие. Закопалась в поисковых информационных системах… И чем дальше, тем глубже меня затягивала кулинария. Дома телевизор стал показывать исключительно кулинарные каналы. В соцсетях ищу единомышленников. Для поддержания моих страстных кулинарных порывов шеф-повар из Кейптауна Нил Энтони подарил мне свою книгу с автографом и пожеланиями. При этом чем больше знаю и умею, тем больше мне все это интересно.
— Что вас вдохновляет на кулинарное творчество?
— Прежде всего понимание того, что приготовленная дома еда намного полезнее любой уличной и даже ресторанной еды. А красивая подача блюда — это всегда положительные эмоции, продлевающие жизнь. Я стала творить свои авторские блюда, придумывать небанальную подачу привычных блюд, изобретать полезные десерты и делиться своими рецептами и советами в соцсетях.
— Слышала, вы делаете салат «сельдь под шубой» в новой интерпретации. Расскажите, пожалуйста, как.
— У меня есть более десятка вариантов. Вот два для примера.
Селедка под шубой (здоровый рецепт 1)
Ингредиенты:
запеченные корнеплоды: морковь, свекла, корень сельдерея
лук красный или шалот
сельдь слабосоленая
соус «зеленая сметана»
Приготовление:
У свеклы обрезать «хвостик», поставить вертикально на фольгу, немного посолить и сбрызнуть оливковым маслом, завернуть в фольгу и запечь в духовке при температуре 180 градусов.
Морковь и корень сельдерея нарезать продолговатыми кусочками, приправить солью и перцем, по желанию можно добавить немного сухого орегано, сбрызнуть маслом и выложить на пергамент рядом со свеклой в один слой.
Небольшую луковицу нарезать тонкими кольцами.
Для современной подачи блюда, чтобы радовало глаз, ингредиенты выложить на запеченную половинку моркови. Украсить соусом.
Селедка под шубой (здоровый рецепт 2)
Ингредиенты салата:
запеченные корнеподы: морковь, свекла, корень сельдерея
лук красный или шалот
сельдь слабосоленая
соус «зеленая сметана»
кабачок
Для ягодных жемчужин:
сок черники или других ягод — 100 г
агар-агар — 1,5 г
охлажденное на протяжении 30 мин в морозильной камере растительное масло — 200 г
Приготовление жемчужин:
Прокипятить 2−3 минуты сок с агар-агаром, перемешивая. Снять с огня и дать остыть до 50−60 градусов. Достать из морозильной камеры масло в чашке или стакане. Пипеткой капать смесь в масло и наблюдать за красотой формирующихся и медленно оседающих на дно ягодных жемчужин. Затем откинуть их на ситечко и промыть под проточной водой.
Приготовление салата:
Ингредиенты салата, кроме кабачка, поместить в чашу блендера. Понемногу добавляя соус, добиться при блендировании консистенции густой сметаны. Попробовать, приправить солью и перцем при необходимости.
Овощерезкой с кабачка снять тонкие длинные слайсы. Выложить на них смесь, свернуть рулетом и поставить на блюдо вертикально. Украсить жемчужинами и подать к столу.
— Очень необычно!
— А главное — полезно. Всем читателям «ФАКТОВ» желаю крепкого здоровья!
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