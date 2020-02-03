Легкие закусочные рулетики и салаты: рецепты деликатесов для здоровья и стройности (фото)

Стиль жизни

Правильное питание (ПП) стало трендом. Его приверженцы хотят быть здоровыми, стройными, красивыми и до глубокой старости вести активный образ жизни. При этом правильное питание не аскетизм. Многие блюда в его концепции — настоящие деликатесы. Легкими рецептами таких вкусностей с «ФАКТАМИ» поделилась кулинарный блогер Лариса Богуцкая.

— Ешьте сезонные овощи — это не только полезно, но и дешевле, — советует Лариса Богуцкая. - Корень сельдерея, пастернака, петрушки, морковь, свекла, репа — вот далеко не полный перечень корнеплодов, которые можно сейчас использовать для приготовления блюд. Привычка употреблять полезные овощи вырабатывается очень быстро. И вскоре вы уже не сможете жить без них, как без воздуха. Для цвета и дополнительного вкуса можно добавить немного экзотики.

— Какие же рецепты порекомендуете?

— Например, запеченные в духовке корнеплоды. Готовятся они быстро и просто.

Запеченные корнеплоды

Ингредиенты: корень петрушки, пастернака, сельдерея (в равных частях) болгарский перец — 1 шт. (красный или желтый) лук красный — 1 шт. соль, перец — по вкусу сухой орегано или эстрагон — по вкусу оливковое масло Овощи помыть, очистить и нарезать кусочками произвольной формы размером 2−3 см. Добавить к смеси соль и перец по вкусу, орегано, эстрагон или другие специи, сбрызнуть оливковым маслом и перемешать. В один слой выложить на противень, застеленный пергаментом, и запекать при 180−190 градусах до мягкости (около 30 минут). В процессе приготовления один-два раза нужно открывать дверцу духовки, выпуская пар. Можно один раз перемешать. И приятного аппетита!

Запеченные в духовке корнеплоды – блюдо полезное и сытное (фото из альбома Ларисы Богуцкой)

— Готовые запеченные овощи хороши как отдельное блюдо для перекуса или в качестве дополнения к основному приему пищи, — продолжает Лариса Богуцкая. — На их основе можно приготовить и салат с кукурузой-гриль и соусом из пасты тахини.

Еще один из моих любимых рецептов — закусочные рулетики с лососем, сыром лабне и зеленой сметаной.

Закусочные рулетики с лососем, сыром лабне и зеленой сметаной

Йогурт без добавок (греческий, турецкий) — 1 л Мед жидкий — 1 ч. л. Сметана 15−20%-жирности — 100 г Мякоть 1 авокадо Лимонный сок — 20 г Пучок петрушки Соль и перец — по вкусу Лосось слабосоленый (количество — по вкусу) Кабачок, зеленый лук для подачи Для приготовления сыра лабне в домашних условиях сложить марлю в несколько слоев на дуршлаг. Под дуршлаг поставить миску. Вылить йогурт в марлю, накрыть крышкой и оставить на несколько часов в прохладном помещении или в холодильнике, периодически помешивая. Когда масса будет отставать от марли — сыр готов. Если йогурт был достаточно кислый, то приправить сыр ложечкой меда и перемешать. (К слову, оставшийся сыр прекрасно подойдет для бутербродов к завтраку.) Для приготовления зеленого соуса сметану, мякоть авокадо, лимонный сок, листья петрушки перебить блендером до однородной массы. Приправить солью и перцем по вкусу. Овощерезкой кабачок нарезать очень тонкими пластинами, обильно намазать их сыром, выложить сверху нарезанный лосось, свернуть аккуратными рулетиками. Поместить на блюдо, украсить соусом, зеленым луком.

Закусочные рулетики с зеленой сметаной смотрятся очень аппетитно (фото из альбома Ларисы Богуцкой)

— Можно ли слайсы кабачка слегка запечь?

— Да, если так больше нравится. Или обжарить на сковороде-гриль — получатся красивые полоски от гриля.

— Лариса, с чего началось ваше увлечение кулинарией?

— Я химик, кандидат наук. Более 35 лет работаю по специальности, что, согласитесь, сейчас редкость. Люблю химию! Также у меня есть хобби. Это фитнес-танцы зумба и кулинария. И я даже не знаю, что именно мне нравится больше — химия, зумба или кулинария. Раньше я готовила по старым рецептам из ограниченного числа ингредиентов, как это делают многие люди и по сей день. Но глобализация рынка дала нам большое разнообразие ранее неизвестных продуктов, и лет десять назад я стала внимательнее смотреть на полки в супермаркетах. Потом начала виртуально разбирать блюда на картинках и в тарелках ресторанов на составляющие. Закопалась в поисковых информационных системах… И чем дальше, тем глубже меня затягивала кулинария. Дома телевизор стал показывать исключительно кулинарные каналы. В соцсетях ищу единомышленников. Для поддержания моих страстных кулинарных порывов шеф-повар из Кейптауна Нил Энтони подарил мне свою книгу с автографом и пожеланиями. При этом чем больше знаю и умею, тем больше мне все это интересно.

Лариса Богуцкая: « Красивая подача блюда — это всегда положительные эмоции» (фото из альбома Ларисы Богуцкой)

— Что вас вдохновляет на кулинарное творчество?



— Прежде всего понимание того, что приготовленная дома еда намного полезнее любой уличной и даже ресторанной еды. А красивая подача блюда — это всегда положительные эмоции, продлевающие жизнь. Я стала творить свои авторские блюда, придумывать небанальную подачу привычных блюд, изобретать полезные десерты и делиться своими рецептами и советами в соцсетях.



— Слышала, вы делаете салат «сельдь под шубой» в новой интерпретации. Расскажите, пожалуйста, как.

— У меня есть более десятка вариантов. Вот два для примера.

Селедка под шубой (здоровый рецепт 1)

Ингредиенты: запеченные корнеплоды: морковь, свекла, корень сельдерея лук красный или шалот сельдь слабосоленая соус «зеленая сметана» Приготовление: У свеклы обрезать «хвостик», поставить вертикально на фольгу, немного посолить и сбрызнуть оливковым маслом, завернуть в фольгу и запечь в духовке при температуре 180 градусов. Морковь и корень сельдерея нарезать продолговатыми кусочками, приправить солью и перцем, по желанию можно добавить немного сухого орегано, сбрызнуть маслом и выложить на пергамент рядом со свеклой в один слой. Небольшую луковицу нарезать тонкими кольцами. Для современной подачи блюда, чтобы радовало глаз, ингредиенты выложить на запеченную половинку моркови. Украсить соусом.

Здоровый салат «селедка под шубой» готовится без майонеза (фото из альбома Ларисы Богуцкой)

Селедка под шубой (здоровый рецепт 2)

Ингредиенты салата: запеченные корнеподы: морковь, свекла, корень сельдерея лук красный или шалот сельдь слабосоленая соус «зеленая сметана» кабачок Для ягодных жемчужин: сок черники или других ягод — 100 г агар-агар — 1,5 г охлажденное на протяжении 30 мин в морозильной камере растительное масло — 200 г Приготовление жемчужин: Прокипятить 2−3 минуты сок с агар-агаром, перемешивая. Снять с огня и дать остыть до 50−60 градусов. Достать из морозильной камеры масло в чашке или стакане. Пипеткой капать смесь в масло и наблюдать за красотой формирующихся и медленно оседающих на дно ягодных жемчужин. Затем откинуть их на ситечко и промыть под проточной водой. Приготовление салата: Ингредиенты салата, кроме кабачка, поместить в чашу блендера. Понемногу добавляя соус, добиться при блендировании консистенции густой сметаны. Попробовать, приправить солью и перцем при необходимости. Овощерезкой с кабачка снять тонкие длинные слайсы. Выложить на них смесь, свернуть рулетом и поставить на блюдо вертикально. Украсить жемчужинами и подать к столу.

Сельдь под шубой с ягодными жемчужинами – настоящий деликатес (фото из альбома Ларисы Богуцкой)

— Очень необычно!

— А главное — полезно. Всем читателям «ФАКТОВ» желаю крепкого здоровья!

Ранее кулинар из Кривого Рога Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» легкими рецептами блюд для тех, кто хочет похудеть. Салаты, овощные и рыбные блюда, нежные десерты могут быть не очень калорийными и при этом сытными.

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