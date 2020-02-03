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Украина

СБУ задержала боевика "ДНР" из бандформирования "Тайфун" (фото)

16:04 3 февраля 2020 109
Задержание боевика
Инф. «ФАКТОВ»

Контрразведка СБУ задержала очередного боевика «ДНР», который воевал на Донбассе, а позже скрывался в России.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, житель Славянска, добровольно вступивший в ряды «славянской бригады народной милиции ДНР», шесть лет находился в общегосударственном розыске.

Сообщается, что задержанный был заместителем командира взвода, и что в составе бандформирования «Тайфун» принимал активное участие в боевых действиях в Шахтерске, Опытном, Спартаке и Новоазовском Донецкой области.

В 2016 году боевик уехал в Россию на заработки, но позже попытался вернуться в Украину — его задержали на таможенном пункте пропуска «Меловое».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил бойцы ВСУ задержали разведчика боевиков. После того, как ДРГ противника напоролась на свои же минные заграждения, боевики вернулись на свои позиции, бросив раненого.

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