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Происшествия

Во Львове «Наполеон» устроил поджоги возле СИЗО и двух райотделов полиции (фото)

16:22 3 февраля 2020 201
Машина «Наполеона»
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 3 февраля, на проспекте Свободы во Львове правоохранители задержали 40-летнего львовянина, находившегося за рулем авто Mercedes S500. Его подозревают в попытке поджога ворот Львовского следственного изолятора. Ранее во Львове подожгли автомобиль известной журналистки.

По информации ZAXID.NET, предварительно полицейские установили, что утром 3 февраля мужчина поджег автомобильные шины под воротами Львовского СИЗО, а также возле двух отделов полиции. При этом с мест происшествий он уезжал на автомобиле.

Затем поджигатель обратился в полицию. Он представился Наполеоном, сказал, что совершил три поджога и звонит из номера № 88 отеля в центре города.

Полиция не застала мужчину в указанном номере, но обнаружила подозрительный автомобиль. Злоумышленник пытался сбежать, однако был задержан. В машине были найдены еще три шины.

Ранее сообщалось, что в Одессе на Молдаванке загорелись четыре автомобиля.

Фото: Ігоря Зинкевича

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