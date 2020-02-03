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В Киеве наказали очередного "героя парковки": мнения пользователей сети разделились
В центре Киева наказали очередного владельца авто, который неправильно припарковал машину.
Фото с машиной по улице Драгоманова, 2б, которая стояла посреди двора жилого дома, опубликовал в Facebook «Киев Оперативный». На нем видно, что на капоте BMW лежит огромный камень.
Некоторые пользователи соцсети поддержали такое наказание для водителя, а часть киевлян считает, что человек ничего не нарушил — машина стоит не на детской площадке, не на тротуаре, не на газоне. Тесные дворы — это не проблема водителя. Есть такие, кто предлагает оставлять записку водителю с предупреждением. По их мнению, это может принести результаты — человек в следующий раз не станет так делать.
Между тем, коммунальщики подхватили «наказательный» «флэш-моб» и решили пока предупредить «героев» парковки пакетами с мусором.
Фото двора на улице Шота Руставели, 3 опубликовано также на странице издания. На снимке видно, как «пострадал» смарт автомобиль. Его наказали по полной программе: пакеты отходов положили на капот, крышу машины, привязали к зеркалу и ручкам.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о более радикальном наказании для наглых водителей, оставляющих свои авто в неположенном для этого месте. На днях у Киево-Печерской Лавры мужчина попрыгал на капоте Toyota, стоящей на тротуаре, побил ногами крылья, разбил ногами лобовое стекло и отбил правое зеркало.
Но «героий парковки» отличаются не только у себя дома в Украине. Недавно на Всемирном экономическом форуме в Давосе украинец также привычно припарковал машину на тротуаре.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.