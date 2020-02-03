Украина

«Особенно удобно для семей с детьми и людей с инвалидностью»: «Укрзалізниця» внедрила необычную услугу

«Компания „Укрзалізниця“ донесет ваши чемоданы» — так называется новая услуга. Она предусматривает доставку ручной клади в поезд или из него. Ранее «Укрзалізниця» временно закрыла онлайн-продажу билетов для студентов.

Пресс-служба компании сообщает, что с 3 февраля этого года услуга будет в пилотном режиме предоставляться в трех поездах — на вокзалах Киева, Харькова, Днепра и Львова.

«Пользоваться новыми услугами сможет любой, но особенно полезными они будут для семей с детьми, пожилых людей, путешествующих самостоятельно, а также для людей с инвалидностью», — прокомментировал новинку член правления «Укрзалізниці» Марчин Целеевский.

Пассажирам будут предлагать доставку ручной клади «с» или «до» вокзала, а также адресную — от двери до двери, когда курьер сам забирает кладь и доставляет по конечному адресу. Стоимость услуги составит 200 грн при доставке от вокзала до вокзала и 350 грн — от двери до двери.

Услуга предоставляется пассажирам, которые имеют проездной документ на поездку от станции начального отправления поезда до конечной станции.

Принимается ручная кладь массой до 36 кг включительно.

Ранее сообщалось, что стало известно о сотрудничестве «Укрзалізниці» с Deutsche Bahn.

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