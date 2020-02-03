Украина

В Черновцах из-за гриппа объявлен карантин в школах

В понедельник, 3 февраля, в школы Черновцов не пришли более 6 тысяч детей, из них 4,5 тысячи из-за ОРВИ. Городской голова, посовещавшись со специалистами, решил с 4 по 16 февраля приостановить обучение в школах. Ранее сообщалось о введении карантина в Виннице.

Хотя для превышения эпидпорога не хватало несколько процентов, превышение его оставалось вопросом одного или двух дней.

«В этот период школьники смогут заниматься, получать консультации учителей дистанционно», — отметил городской голова Черновцов Алексей Каспрук в своем Facebook.

Также он попросил родителей воздержаться от посещения детьми массовых мероприятий и людных мест.

Ситуацию в детских садах оставили на рассмотрение заведующих.

Ранее сообщалось, что на карантин закрыли школы Ужгорода и Сум.

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