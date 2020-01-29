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Все школы Винницы закрылись на карантин по гриппу
В Виннице приняли решение о временном прекращении занятий в заведениях среднего образования. Оно вступит в силу с четверга, 30 января, сообщили в Департаменте образования Винницкого городского совета.
Ограничения мотивированы необходимостью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ.
Они продлятся до 7 февраля 2020 года.
Примечательно, что по состоянию на 24 января в регионе фиксировали уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, который был ниже эпидемического порога на 10%.
Напомним, школы и детсады массово закрывают на карантин по всей стране.
А тем временем стало известно о первом в мире случае заражения новым коронавирусом человека, который никогда не был в Китае.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!