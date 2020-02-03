Украина

Дело Шеремета: суд принял решение о мере пресечения для Кузьменко

Детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, оставили под стражей. Такое решение в понедельник, 3 февраля, принял Печерский районный суд Киева.

Суд отказал адвокатам Кузьменко, которые просили отпустить ее под ночной домашний арест, подчеркивая необоснованности подозрения.

«Громадське» сообщает, что во время судебного заседания были допрошены три свидетеля: Ирина Каминская (мама подозреваемой), Дмитрий Кузьменко (бывший супруг Юлии) и Владимир Ульянов (мужчина, с которым Кузьменко якобы обсуждала «обстрел Киева из градов»).

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил детского хирурга Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.

Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

12 декабря 2019 правоохранители задержали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.

Дугарь на днях изменили меру пресечения — вместо круглосуточного домашнего ареста ее перевели под ночной арест.

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