Украина

В Раду запретили пускать бродяг, клоунов и людей в балаклавах

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков издал распоряжение о новом порядке охраны административных зданий парламента. Ранее Разумков предупредил нардепов после того, как возник сказал с Брагаром. Распоряжение опубликовано на сайте Верховной Рады.

Один из пунктов документа касается запрета прохода на объекты охраны ряду лиц. Теперь в Раде запрещается появляться с «плакатами, лозунгами, громкоговорителями, другими предметами, которые могут быть использованы для препятствования деятельности Верховной Рады Украины».

В другом пункте указан запрет проходить в балаклавах, грязной, спортивной, пляжной и прозрачной одежде, нарядах с оскорбительными надписями, в цирковых, театральных или маскарадных костюмах, а также с разрисованными лицами.

Ранее сообщалось, что нардеп Илья Кива появился на заседании Рады в маске Джокера.

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