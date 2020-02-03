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Украина

«Собачий» скандал: в «Слуге народа» ответили по поводу наказания для нардепа Брагара

15:38 3 февраля 2020 409
Евгений Брагар
Инф. «ФАКТОВ»

К депутату Евгению Брагару, предложившему пенсионерке «продать собаку элитной породы» для оплаты коммуналки, на уровне партии не будет санкций. Об этом сообщает Укринформ.

«Не вижу необходимости применять против него санкции внутри партии. Я думаю, что-то моральное осуждение, в которое попал Евгений, и тот набор мемов, героем которых он стал, этого более чем достаточно с моральной точки зрения, чтобы человек понял и сделал выводы на будущее… Надо исправлять саму причину. Сама причина — она же не столько в Евгении, сколько в той ситуации с тарифами, платежами», — заявил в понедельник, 3 февраля, на брифинге в Верховной Раде первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Дмитрий Разумков посоветовал народным депутатам быть внимательней в высказываниях.

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