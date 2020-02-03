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Убийство хирурга в центре Киева: полиция разыскивает кавказца с бородой
По делу об убийстве в центре Киева пластического хирурга Андрея Сотника полиция разыскивают мужчину кавказской внешности.
«Информатор», ссылаясь на свои источники в полиции, опубликовал приметы злоумышленника: около 30−35 лет, рост 170−175 сантиметров, среднего телосложения, на лице борода. Был одет в куртку, джинсы и кепку черного цвета. При нем может быть боевой пистолет.
Момент убийства зафиксировали камеры видеонаблюдения. После совершения преступления мужчина скрылся в неизвестном направлении.
Напомним, 2 февраля в арке жилого дома по улице Саксаганского, был застрелен пластический хирург Андрей Сотник. Он арендовал эту квартиру, где жил вместе с супругой, ребенком и своими родителями. В 2014 году семья врачей выехала из оккупированного Донецка. Когда произошло убийство, родители Сотника находились в квартире и слышали хлопки. По словам очевидцев, отец спустился во двор посмотреть, что происходит в тот момент, когда подъехала полиция.
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