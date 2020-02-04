Украина

Мало допросов: срок следствия по делу Павла Шеремета продлили на несколько месяцев

Офис генерального прокурора Украины продлил срок предварительного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года. Об этом сообщил прокурор по делу Сергей Зузак, передает hromadske.

Прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. По его словам, нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы.

Ранее следователи просили продлить срок досудебного следствия до 6 месяцев, то есть до июня 2020 года. В свою очередь, адвокаты отметили, что для всех необходимых следственных действий было 3,5 года.

Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Также в деле фигурирует супруги-добровольцы Инна («Пума») и Владислав («Буча») Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области. Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко — в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко. Вчера, 3 февраля, Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство защитников Кузьменко об изменении ей меры пресечения с содержания под стражей на любую другую.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что слушание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — в частности, рассмотрение апелляции относительно изменения меры пресечения медсестры Яны Дугарь — перенесено на вторник, 4 февраля.

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