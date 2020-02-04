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Дело Шеремета: заседание суда по Дугарь продолжится 4 февраля
Начавшееся в понедельник, 3 февраля, в Печерском суде Киева слушание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета — рассмотрение апелляции относительно изменения меры пресечения медсестры Яны Дугарь — перенесено на вторник, 4 февраля.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети адвокат Дугарь Виталий Коломиец.
«Сегодня в суде по Яне Дугарь прокурор заявил, что допросили около 30 свидетелей из 66-го госпиталя, но никто не подтверждает версию обвинения, люди либо не помнят, или подтверждают алиби Яны. Поэтому прокурор настаивает, что необходимо допросить еще 230 работников 66-го госпиталя для «объективности», — сообщил адвокат.
В то же время Радио Свобода отмечает, что «причиной переноса заседания на завтра стала техническая невозможность посмотреть в зале суда видео на дисках, как просила сторона защиты».
Кроме того, адвокаты Дугарь заявили про отвод прокурору по делу Сергею Зузаку, обвиняя его в «предвзятости», впрочем суд это ходатайство не удовлетворил.
Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурирует супруги-добровольцы Инна («Пума») и Владислав («Буча») Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области. Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.
13 декабря Печерский райсуд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко — в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко. Вчера, 3 февраля, Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство защитников Кузьменко об изменении ей меры пресечения с содержания под стражей на любую другую.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 24 января суд изменил Дугарь меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест, который действует до 8 февраля.
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