Леди Гага спешит родить? Певица познакомила нового бойфренда со своей мамой (фото)

Шоу-бизнес

Решившая в январе стать мамой известная певица Леди Гага, похоже, нашла подходящего папу для ребенка и с головой погрузилась в новую лав-стори. Более того, она, похоже, уже строит серьёзные планы в отношении совместного будущего с новым бойфрендом — Майклом Полански, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Elle.

Во всяком случае, на днях посетители концерта Гаги, состоявшегося в преддверии финала Суперкубка по бейсболу, стали изумленными свидетелями того, как певица прибыла туда не только с новым возлюбленным, но и со своей мамой!

Потом Гага отправилась на сцену, а Майкл устроился в зрительном зале рядом с мамой певицы и вполне непринужденно общался с ней на протяжении всего шоу.

Издание отмечает, что впервые Гагу увидели с Полански сравнительно недавно — чуть больше месяца назад. Певица встретила с ним Новый год — в ресторане при казино в Лас-Вегасе и поцеловалась с ним на глазах у всех под бой часов. Все уже тогда отметили, что новый избранник певицы хорош собой. Однако никто не знал даже его имени. Теперь же удалось выяснить, кто это.

Как оказалась, Гага закрутила роман с достаточно состоятельным бизнесменом и филантропом, сооснователем инновационной компании Parker Group и одним из главных инвесторов фонда, занимающегося поиском методов борьбы с онкологическими заболеваниями.

Насколько известно, с Гагой он познакомился, когда она работала на одном из корпоративных мероприятий с его участием. Позднее Майкл, отмечая в шикарном собственном доме день рождения, пригласил певицу выступить во время праздника. Заметим, что роман с Полански завязался у Леди Гага примерно через год после того, как она расторгла помолвку со своим прежним женихом — Кристианом Карино.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще один «предполагаемый жених» певицы — Брэдли Купер — увлекся новой «девушкой Джеймса Бонда».

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