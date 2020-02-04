Звезда "Игры престолов" рассмешил поклонников, снявшись в странной рекламе (видео)

Мир

В США на днях прошел Супербоул — ежегодный решающий матч по американскому футболу, определяющий чемпиона Национальной футбольной лиги.

Это, как известно, одно из самых популярных спортивных мероприятий в Америке, которое смотрят по ТВ миллионы зрителей, и компании тратят баснословные суммы, чтобы обеспечить себе рекламу во время трансляции.

Организации нередко стараются обойти друг друга в оригинальности, ведь самые забавные моменты из промо-роликов частенько оказываются в мемах и приносят фирме ещё больше публичности.

В 2020 году одной из самых примечательных реклам Супербоула стало видео с Джейсоном Момоа — актером, который стали известным благодаря роли Кхала Дрого в «Игре престолов» и Артура Карри, он же Аквамен.

В этот раз актер снялся в промо для компании Rocket Mortgage, предоставляющей услуги ипотечного кредитования.

Реклама начинается как самое что ни на есть типичное промо подобных компаний: Момоа едет к себе на машине, окружённый фотографами, добирается до своего коттеджа, скидывает обувь и заходит внутрь. Параллельно он рассуждает о своём восприятии дома.

«Что для меня значит дом? Это моё убежище. Это единственное место, где я могу позволить себе расслабиться», — говорит актер.

Далее актёр, которого зрители привыкли видеть достаточно атлетичным, принимается избавляться от накачанных рук, которые оказались не более чем накладками, живота с кубиками пресс и т. д.

В итоге Джейсон Момоа стал лысым худышкой.

На следующих кадрах актёр избавляется от своей густой шевелюры, обнажая широкую лысину. А в финале ролика показывает, как изо всех сил пытается своими тонкими ручками поднять штангу — бедный, бедный Джейсон.

Компания наверняка хотела впечатлить и позабавить зрителей своим промо, и у неё это получилось. Немало пользователей твиттера схватились за животики, просматривая видео.

Зато многим другим обитателям соцсети (и особенно обитательницам) худенький и лысеющий актёр, похоже, нанёс психологическую травму.

Зато необычный лук Джейсона — неиссякаемый ресурс для шуток. Зрители уже догадываются, как худая и лысая звезда выглядела бы через десяток лет.

Также в Сети появились другие забавные ролики в честь Супербоула-2020. Один из них — реклама Jeep с 69-летним Биллом Мюрреем, где он возвращается в свой самый знаменитый фильм «День сурка».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Супербоул-2020 вместе с мамой выступила 11-летняя дочь Дженнифер Лопес, и помогла тем самым ей «победить» другую «латинскую» звезду Шакиру.

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