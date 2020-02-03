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- 16:14 11-летняя дочь Дженнифер Лопес выступила на Супербоул-2020 вместе с мамой
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11-летняя дочь Дженнифер Лопес выступила на Супербоул-2020 вместе с мамой (видео)
В Майами состоялся Супербоул-2020 — финал национального чемпионата по американскому футболу. В этом году в перерыве матча аудиторию публику развлекали певицы Шакира и Дженнифер Лопес. Компанию им составила дочь Лопес от брака с певцом Марком Энтони — 11-летняя Эмми. Девочка впервые выступила на большой сцене и вызвала настоящий фурор.
Хотя, как пишет издание Metro, 50-летняя Дженнифер постаралась привлечь внимание сменой эффектных откровенных костюмов, сенсацией шоу стало выступление Эмми.
«Настоящая маленькая звезда», «Это был самый эффектный момент», «У нее прекрасные вокальные данные», «Эмми стала самой юной звездой, когда-либо выступавшей на Супербоул» — писали в восторге пользователи соцсетей.
Девочка, перед которой открыта широкая дорога в шоу-бизнес, пела сольно, а также дуэтом с мамой — в то время, как Шакира аккомпанировала на барабанах.
Марк Энтони написал в Twitter, что гордится своей дочерью. Марк и Джей Ло поженились в 2004 году и рассталась в 2011-м, официально оформив развод три года спустя. Тем не менее они продолжают поддерживать приятельские отношения, вместе воспитывая детей — Эмми и ее брата-близнеца Макса.
Так, ранее, «ФАКТЫ» писали, что супруги посетили проходившее в Майами школьное спортивное мероприятие вместе со своими новыми партнерами.
Внимание фанатов Лопес привлекло также поведение на Супербоул ее жениха — бывшего бейсболиста Алекса Родригеса. Он азартно танцевал вместе с поклонниками невесты во время ее выступления, снимая себя на камеру.
AMAZING! She ABSOLUTELY CRUSHED IT! Wow, that was so fun!— Alex Rodriguez (@AROD) February 3, 2020
Im so proud of you, Jen! @JLo pic.twitter.com/bD07MLcKYx
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.