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Малюська анонсировал распродажу тюрем: что об этом известно
Министр юстиции Денис Малюська, на днях устроивший внезапную проверку столичного Лукьяновского СИЗО, заявил об избыточности тюрем в стране и не исключил их распродажу, передает «УНН».
В эфире программы «Завтрак с 1+1» он, в частности, отметил, что средства от реализации пенитенциарных заведений могли бы поступать не в госбюджет, а «аккумулироваться» для «улучшения инфраструктуры».
«Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хоть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры», — заявил министр.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Украине заявили об ужасных условиях содержания в Лукьяновском СИЗО, в некоторых камерах нет оконных стекол и отопления.
Фото из Лукьяновского СИЗО со странички Дениса Малюськи в Facebook.
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