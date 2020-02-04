Недостающий элемент: Милла Йовович показала, как кормит грудью новорожденную дочь Ошин (фото)

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Спустя сутки после того как 12-летняя дочка Миллы Йовович и голливудского режиссера Пола Андерсона Эва поделилась снимком своей маленькой сестрички из роддома, на связь вышла и сама мама, 44-летняя актриса Милла Йовович.

Об этом пишет КП.

Счастливая мамочка поделилась в соцсети новыми фотографиями новорожденной дочки и рассказала, почему она дала ей необычное имя. Оказывается, девочку зовут не Озиан, как все подумали вначале, а Ошин — как объяснила Милла, это валлийское имя, и оно произносится именно так. К слову, имя это пришло из ирландского языка и в переводе означает «олененок».

«Вчера Эва без моего ведома рассказала всем о рождении сестры, так что я опоздала с новостью. 02.02.2020 в 8:56 утра родилась Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон! Ошин — это валлийское мужское имя, и произносится оно «О-шин», — рассказала она.

В InstagramМилла показала, как она кормит дочку грудью, и рассказала, что Ошин немного отличается от сестер.

У нее волосы светлее, чем у других сестер. Она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит.

«Она наше маленькое чудо, и мы все так благодарны, что она у нас есть, мы совершенно без ума от нее! Я опубликую еще больше фотографий, но позже, потому что мы все устали, последние несколько ночей были сумасшедшими», — отметила звезда.

На снимках старшие дочери актрисы Эва и Дэшиел бережно касаются новорожденной сестренки. Муж Милы, режиссер «Обители зла» Пол Андерсон на одном из кадров держит малышку на руках и укачивает ее.

Напомним, что Милла Йовович и Пол Андерсон поженились в 2009 году, до свадьбы они встречались семь лет. До Андерсона актриса еще дважды была замужем. Ее первый брак с актером Шоном Эндрюсом продлился всего несколько месяцев — с октября по ноябрь 1992 года. С 1997 по 1999 годы она была замужем за французским режиссером Люком Бессонном, их роман разгорелся после съемок фильма «Пятый элемент».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Милла рассказала о том, что беременна, в августе прошлого года. По ее словам, когда она узнала, что ждет ребенка, то была очень счастлива и напугана одновременно. Предыдущая беременность звезды закончилась трагически, у нее случился выкидыш. После этого актриса впала в депрессию и долго не могла прийти в себя.

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