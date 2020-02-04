Сбой компьютеров и разрыв отношений: чем опасен Меркурий в знаке Рыб

Стиль жизни

4 февраля Меркурий зашел в знак Рыб, где будет находиться более двух месяцев — до 12 апреля. О том, какие изменения такая небесная конфигурация внесет в земную жизнь, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок. (А как повлияет на людей то, что Черная Луна вошла в знак Овна, где будет находиться девять месяцев, читайте здесь.)

— Рыбы — знак, обожающий витать в облаках, они очень редко спускаются с небес на землю, — говорит Валентина. — Поэтому, когда их все-таки к этому принуждают, они действуют в состоянии, если можно так выразиться, «затуманенного» сознания. То есть всё видят и понимают, но не способны адекватно воспринимать происходящее, да и реагировать вовремя не могут. Меркурий, отвечающий за технику, информацию и взаимоотношения, попав в «объятия» такого знака, будет вести себя соответственно — практически как при ретроградном движении этой планеты. Техника — особенно компьютерная — будет виснуть и ломаться, информация — запаздывать или приходить в искаженном виде, а взаимоотношения и вовсе оставят желать лучшего: конфликты начнут возникать буквально на ровном месте.

— Как Меркурий в знаке Рыб воздействует на каждого человека?

— Поскольку Рыбы любят уходить глубоко в себя, наша внешняя — ориентированная на окружающий мир — активность снизится, а внутренняя — повысится. В периоды пребывания Меркурия в знаке Рыб людям свойственно погружаться в свой внутренний мир, чем можно — и необходимо — воспользоваться. Активизируются аналитические способности, поэтому можно проводить так называемую «работу над ошибками»: разбираться с важными ситуациями — как прошлыми, так и настоящими — и определять, что вы сделали не так. Разумеется, исправить случившееся будет невозможно: как известно, после драки кулаками не машут. Но важно сделать выводы, которые помогут не повторить ошибки в будущем.

Люди могут также уподобляться Обезьянке из мультфильма «38 попугаев», которая говорила: «У меня есть мысль, и я ее думаю». Мы можем зацикливаться на каком-то — своем или чужом — соображении и ходить по кругу, «обсасывая» его со всех сторон. Тут, несмотря на влияние небесной конфигурации, важно вовремя остановиться, иначе осмысление может затянуться — и произойдет это в ущерб другим мыслям и соображениям.

— Такое глубокое погружение в себя играет положительную или отрицательную роль?

— Скорее отрицательную, поскольку в таких случаях человек живет не в реальном, а в виртуальном мире. Возникает пропасть между ним и другими людьми, он отстраняется от дел, которые необходимо выполнять ежедневно, и рабочих обязанностей, что, разумеется, не нравится ни близким людям, ни начальству. Окружающих может раздражать то, что он не сразу понимает, о чем его спрашивают, поэтому отвечает невпопад. Да и сам человек порой чувствует себя неуютно: он, с одной стороны, тут, а с другой — где-то далеко, что весьма некомфортно.

— А как такое состояние отразится на отношениях между близкими людьми — родственниками, друзьями или возлюбленными?

— Они могут как ухудшиться, так и улучшиться. Кто-то почувствует, что между ним и близким человеком пролегла пропасть, которую не только не перешагнуть, но и не перепрыгнуть. Неудивительно, что отношения, даже если они достаточно крепкие и длятся уже много лет, могут закончиться. И, главное, что не стоит пытаться удержать человека, который хочет уйти. Все равно сделать это не удастся. Но есть и обратная сторона медали: кто-то может ощутить, что в его отношениях с любимым человеком появилось больше искренности и душевности, что приводит к упрочению связи.

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— Насколько сильно искажается информация, которую мы получаем в это время?

— Ее, как говорят в таких случаях, необходимо делить на несколько частей. Особенно это касается тех данных, которые невозможно самостоятельно проверить — как правило, того, что говорят и пишут в СМИ. Такие сведения являются ложью на пятьдесят, а иногда на все сто процентов, поэтому, приняв их за чистую монету, можно совершить неразумные поступки с серьезными последствиями. Впрочем, даже близкие и любимые люди, будут склонны сейчас ко лжи и обману. Вывод: ко всем данным, которые будут поступать в это время, из каких бы источников они ни приходили, следует относиться с опаской.

Но не все так плохо. Это также время гениальных идей, которые будут приходить в голову как будто бы сами по себе, независимо от нас.

— Разве это на самом деле не так?

— Как кирпич, если верить герою Булгакова, никому просто так на голову не свалится, так и хорошая идея не придет в голову ни с того ни с сего. Вероятно, вы когда-то увидели или услышали нечто, что (возможно, подсознательно) произвело на вас серьезное впечатление. С тех пор прошло энное количество времени, вы позабыли об этом случае, а ваше подсознание — нет. Та мысль засела где-то в глубине мозга и все время оставалась там, обрастая все новыми деталями и путями ее использования. Теперь же, в период пребывания Меркурия в знаке Овна, она выйдет наружу и подтолкнет вас к действиям, которые сделают вас знаменитым и богатым человеком, а, возможно, и тем, и другим. Но результатов можно ждать после того, как Меркурий выйдет из знака Рыб — это время не способствует действиям, оно предназначено только для раздумий.

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