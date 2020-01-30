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Украинский боксер получил длительную дисквалификацию за укус соперника (видео)
Украинский боксер Иван Редкач, выступающий в полусреднем весе, понес серьезное наказание за укус Дэнни Гарсии в поединке за статус обязательного претендента на чемпионский пояс WBC.
Атлетическая комиссия Нью-Йорка, где проходил 25 января бой на ринге Barclays Arena, приостановила лицензию нашего соотечественника на один год. Также украинец обязан заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов. Правда, у Ивана есть право оспорить вынесенное решение.
Отметим, что, согласно правилам, данная дисквалификация распространяется исключительно на Нью-Йорк, но в любом другом штате украинец может спокойно проводить свои бои.
Напомним, что инцидент произошел в восьмом раунде. Пойдя в клинч, Редкач укусил соперника за шею. Хоть Гарсия и пытался привлечь внимание рефери в ринге, тот позволил продолжить бой, который в итоге американец выиграл единогласным решением судей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известная украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник попалась на допинге и дисквалифицирована на 19 месяцев.
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