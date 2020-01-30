Украинский боксер получил длительную дисквалификацию за укус соперника (видео)

Спорт

Украинский боксер Иван Редкач, выступающий в полусреднем весе, понес серьезное наказание за укус Дэнни Гарсии в поединке за статус обязательного претендента на чемпионский пояс WBC.

Атлетическая комиссия Нью-Йорка, где проходил 25 января бой на ринге Barclays Arena, приостановила лицензию нашего соотечественника на один год. Также украинец обязан заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов. Правда, у Ивана есть право оспорить вынесенное решение.

Отметим, что, согласно правилам, данная дисквалификация распространяется исключительно на Нью-Йорк, но в любом другом штате украинец может спокойно проводить свои бои.

Напомним, что инцидент произошел в восьмом раунде. Пойдя в клинч, Редкач укусил соперника за шею. Хоть Гарсия и пытался привлечь внимание рефери в ринге, тот позволил продолжить бой, который в итоге американец выиграл единогласным решением судей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известная украинская прыгунья в высоту Екатерина Табашник попалась на допинге и дисквалифицирована на 19 месяцев.

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