Здоровье и медицина

Где в Киеве до 7 февраля проводят бесплатное медицинское обследование (адреса медпунктов)

В Киеве на этой неделе, до 7 февраля, проводится медицинское тестирование на неинфекционные заболевания, которое организовано в рамках проекта «Врач в вашем доме». На минувшей неделе на экспресс-диагностику попали 839 человек. По данным столичного департамента здравоохранения, у большей части обследуемых обнаружился лишний вес, у половины — высокое артериальное давление, почти у половины — повышенный уровень холестерина, а у четвертой части пациентов оказался повышенным уровень глюкозы. По итогам тестов части обследуемых рекомендовано посетить семейного врача для назначения дополнительной диагностики.

Кроме того, на прошлой неделе мультидисциплинарные бригады (в их составе — семейный врач, узкопрофильные специалисты) традиционно выезжали к немощным горожанам на дом.

Медпункты (в основном работают с 11:00 до 14:00) открыты по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

4−7 февраля -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (Центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

4 февраля — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);

5 февраля — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

6 февраля — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

7 февраля — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

5 февраля — улица Шолом-Алейхема, 18;

6 февраля — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

4 февраля — улицы Рогозовская, 6 (амбулатория № 6), Раисы Окипной, 9, гомеопатическая аптека № 109;

5 февраля — улицы Рогозовская, 6 (амбулатория № 6), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени П. Тычины); 09:00—11:00 — улица Курнатовского, 7, 1-й этаж, амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 (ЦПМСП);

6 февраля — улицы Лобачевского, 2 (амбулатория № 7), Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улица Миропольская, 13а, ЖЭО № 404;

7 февраля — улица Лобачевского, 2, амбулатория № 7;

Оболонский район

4 февраля -- улица Рокоссовского, 4 аптека № 55;

7 февраля — улица Тимошенко, 16, первый этаж, Центр оказания админуслуг;

Печерский район

4 февраля — улица Подвысоцкого, 4а;

5 февраля — улицы Мечникова, 8, Мазепы, 2;

6 февраля — улицы Цитадельная, 5/9, Подвысоцкого, 13;

7 февраля — улицы Мазепы, 2, Подвысоцкого, 4а;

Подольский район

4 февраля — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6, 7;

5 февраля — улица Волошская, 47, каб. 322, ЦПМСП № 1, проспект Свободы, 22 («Фармация» № 51);

6 февраля — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатория № 3,5;

7 февраля — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

4, 6 февраля — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97;

5, 7 февраля - 11:00—14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район ( 11:00—13:00 )

4 февраля — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация); В. Гавела, 7 В (амбулатория, № 5, ЦПМСП № 1);

5 февраля — улица Соломенская, 17 (амбулатории №№ 1−3, ЦПМСП № 2), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

6 февраля — проспект Л. Гузара, 3 (Медгородок), амбулатории №№ 1, 2, ЦПМСП № 1, проспект Лобановского, 2, амбулатория № 4 ЦПМСП № 2;

7 февраля — улица Ереванская, 6, амбулатории, №№ 5, 6, 11 ЦПМСП № 2;

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

4 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

5 февраля — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

6 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

7 февраля — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

По данным столичной горгосадминистрации, на пятой неделе года зарегистрировано 13 770 больных гриппом и ОРВИ (на прошлой неделе этот показатель достиг 10 920). Наблюдается рост заболеваемости на 26,1 процента по сравнению с показателем прошлой недели, хотя в целом интенсивность эпидпроцесса все еще на низком уровне. На тысячу человек число заболевших составляет 466,7 (прошлый результат — 370). Среди школьников заболеваемость выросла на 46 процентов — зарегистрировано 4 190 случаев (в прошлый раз — 2 869). В связи с этим школы Киева закрывают на карантин.

А в Киевском лабораторном центре Украины проводится тестирование подозрительных случаев заболеваний по 11 вирусам. Печально известный коронавирус китайского происхождения в лаборатории не выделялся.

Ранее «ФАКТЫ» также писали, что у госпитализированных в столице пассажиров из Китая не обнаружили коронавируса.

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